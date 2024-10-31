Brave1 допоміг залучити $25 млн іноземних інвестицій для оборонних технологій

Завдяки роботі з приватними інвесторами та міжнародними венчурними фондами, українські розробники оборонних технологій залучили понад $25 млн іноземних інвестицій з початку 2024 року за підтримки Brave1.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Для порівняння, у 2023 році ця сума становила лише $5 млн.

Brave1 сприяє співпраці компаній з інвесторами, організовуючи Invest Demo Days, де відбувається Мatchmaking. Під час таких заходів компанії часто укладають мільйонні угоди.

Наприклад, стартап Swarmer, що працює над ШІ-рішеннями для роїв дронів, залучив $2,7 млн завдяки знайомству з інвесторами на одному з Demo Days.

Щомісяця Brave1 оновлює Рitchbook — каталог із даними про понад 130 компаній, що пропонує інвесторам розуміння української системи оборонних інновацій. Brave1 планує до кінця року залучити ще $50 млн інвестицій для підтримки українських розробок.

Чим більше інвестицій, тим швидше розвиваються компанії та масштабуються продукти, сприяючи зміцненню оборонного потенціалу України.

Очільник Мінцифи Михайло Федоров розповів, що щомісяця на платформі Brave1 зʼявляється 200+ нових розробок, кожна з них потребує фінансування. Кластер надає державні гранти, а також регулярно проводить заходи для знайомства розробників з інвесторами, щоб залучити фінансування.

Нагадаємо, український оборонний стартап Swarmer, що спеціалізується на розробці рішень для координації груп дронів за допомогою штучного інтелекту, оголосив про успішне завершення раунду початкового фінансування в розмірі $2,7 млн.