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Brave1 помог привлечь $25 млн иностранных инвестиций для оборонных технологий
Благодаря работе с частными инвесторами и международными венчурными фондами, украинские разработчики оборонных технологий привлекли более $25 млн. иностранных инвестиций с начала 2024 года при поддержке Brave1.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Для сравнения, в 2023 году эта сумма составила всего $5 млн.
Brave1 способствует сотрудничеству компаний с инвесторами, организуя Invest Demo Days, где проходит Мatchmaking. В ходе таких мероприятий компании часто заключают миллионные сделки.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
К примеру, стартап Swarmer, работающий над ШИ-решениями для роев дронов, привлек $2,7 млн благодаря знакомству с инвесторами на одном из Demo Days.
Ежемесячно Brave1 обновляет Рitchbook — каталог с данными более чем о 130 компаниях, который предлагает инвесторам понимание украинской системы оборонных инноваций. Brave1 планирует до конца года привлечь еще $50 млн. инвестиций для поддержки украинских разработок.
Чем больше инвестиций, тем быстрее развиваются компании и масштабируются продукты, способствуя укреплению оборонного потенциала Украины.
Глава Минцифы Михаил Федоров рассказал, что ежемесячно на платформе Brave1 появляется 200+ новых разработок, каждая из них нуждается в финансировании. Кластер предоставляет государственные гранты, а также регулярно проводит мероприятия по знакомству разработчиков с инвесторами, чтобы привлечь финансирование.
Напомним, украинский оборонный стартап Swarmer, специализирующийся на разработке решений для координации групп дронов с помощью искусственного интеллекта, объявил об успешном завершении раунда начального финансирования в размере $2,7 млн.