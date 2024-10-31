Brave1 помог привлечь $25 млн иностранных инвестиций для оборонных технологий

Благодаря работе с частными инвесторами и международными венчурными фондами, украинские разработчики оборонных технологий привлекли более $25 млн. иностранных инвестиций с начала 2024 года при поддержке Brave1.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Для сравнения, в 2023 году эта сумма составила всего $5 млн.

Brave1 способствует сотрудничеству компаний с инвесторами, организуя Invest Demo Days, где проходит Мatchmaking. В ходе таких мероприятий компании часто заключают миллионные сделки.

К примеру, стартап Swarmer, работающий над ШИ-решениями для роев дронов, привлек $2,7 млн благодаря знакомству с инвесторами на одном из Demo Days.

Ежемесячно Brave1 обновляет Рitchbook — каталог с данными более чем о 130 компаниях, который предлагает инвесторам понимание украинской системы оборонных инноваций. Brave1 планирует до конца года привлечь еще $50 млн. инвестиций для поддержки украинских разработок.

Чем больше инвестиций, тем быстрее развиваются компании и масштабируются продукты, способствуя укреплению оборонного потенциала Украины.

Глава Минцифы Михаил Федоров рассказал, что ежемесячно на платформе Brave1 появляется 200+ новых разработок, каждая из них нуждается в финансировании. Кластер предоставляет государственные гранты, а также регулярно проводит мероприятия по знакомству разработчиков с инвесторами, чтобы привлечь финансирование.

Напомним, украинский оборонный стартап Swarmer, специализирующийся на разработке решений для координации групп дронов с помощью искусственного интеллекта, объявил об успешном завершении раунда начального финансирования в размере $2,7 млн.