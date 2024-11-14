Инвестиции в разработку роя дронов достигли $3-5 млн – Brave1

Украинские разработчики системы (роя дронов), объединяющей десятки дронов под управлением одного оператора, привлекли от $3 млн до $5 млн инвестиций, сообщил руководитель направления AI defense tech кластера Brave1 Максим Макарчук в комментарии для Delo.ua.

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"По состоянию на данный момент украинские компании привлекли от трех до пяти миллионов долларов инвестиций в разработку технологии роя дронов", — рассказал Макарчук.

По его словам, хотя термин "рой дронов" все больше набирает популярность, однако до полноценного использования технологии на поле боя еще далеко. Согласно информации в открытых источниках, над разработкой роя дронов работают украинские компании Swarmer и VYRIY.

В Brave1 подчеркивают, что использование роя дронов изменит баланс сил на фронте.

"Внедрение роевых технологий позволит одному человеку управлять всеми беспилотниками одновременно. Это, в свою очередь, кардинально повышает эффективность их использования и открывает перспективы для массированного и скоординированного применения дронов на поле боя, что является серьезным преимуществом", — объясняет Макарчук.

Он также отметил, что, несмотря на отсутствие полноценного роя, первые его элементы уже используют на поле боя, а с развитием технологий их эффективность только увеличится.

Полигонные испытания инноваций

Тестирование технологии роя дронов на полигоне прошли семь украинских производителей в конце октября 2024 года, сообщал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

"17 команд производителей. 7 из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 — управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к выполнению задач", — рассказывал он.

В свою очередь представители Минобороны и Генштаба увидели, что именно умеет украинский производитель, и дали свои рекомендации по улучшению продуктов.