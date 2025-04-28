В Україні запустили маркетплейс оборонних технологій для військових Brave1 Market

В Україні запрацював Brave1 Market — перший маркетплейс новітніх технологій для потреб Збройних Сил. Платформа працюватиме за принципом інтернет-магазину, аналогічного Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів пропонуватиме інноваційні розробки для фронту.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Через Brave1 Market підрозділи самостійно обиратимуть техніку, якою бажають воювати, та купуватимуть її за кошти військової частини. Вже на старті на платформі доступно понад 1000 рішень — це безпілотники, наземні роботи, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР), комплектуючі, програмне забезпечення, засоби на базі штучного інтелекту й боєприпаси.

Раніше військові часто змушені були шукати розробників і виробників через особисті контакти або в інтернеті, що обмежувало доступ до якісних технологій. Відтепер завдяки Brave1 Market військові зможуть у кілька кліків обрати потрібний продукт, порівняти характеристики різних рішень, зв’язатися з виробником і напряму укласти угоду.

Маркетплейс допоможе розв’язати проблему недостатнього поширення ефективних рішень, адже багато підрозділів навіть не знають про наявність корисних інновацій. Задля безпеки авторизація військових у Brave1 Market відбуватиметься через застосунок "Дія". Доступ до особливо чутливої інформації надається лише верифікованим військовослужбовцям через систему "Дельта".

Як працює Brave1 Market для військових:

Обрати потрібну техніку у відкритому каталозі на сайті або в закритому каталозі в системі "Дельта";

Зв’язатися з виробником;

Домовитися про пряму угоду.

Щоб виробникам приєднатися до Brave1 Market, потрібно пройти перевірку на сайті Українського фонду стартапів, а потім надіслати запит на підключення до маркетплейсу на email: [email protected] (тема листа — "Запит на під’єднання до Brave1" із зазначенням інформації про проходження перевірки).

Додамо, що завдяки роботі з приватними інвесторами та міжнародними венчурними фондами, українські розробники оборонних технологій залучили понад $25 млн іноземних інвестицій з початку 2024 року за підтримки Brave1.