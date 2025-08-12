Brave1 вже отримав десятки заявок від виробників БпЛА, РЕБ та лазерної зброї на тестування в Україні

Платформа Brave1 отримала 45 заявок від іноземних компаній на участь у програмі "Test in Ukraine".

Як пише Delo.ua, про це повідомив оборонний кластер Brave1.

Найбільший інтерес виявили виробники БпЛА, наземних роботизованих комплексів (НРК) та систем зв'язку і навігації. Також протестувати свої розробки в Україні хочуть компанії, що спеціалізуються на РЕБ, лазерній зброї, ракетах, надводних дронах, ШІ-системах та антидронових рішеннях.

За словами керівника кластеру Андрія Гриценюка, запуск Test in Ukraine — важлива віхa для оборонно-технологічної співпраці України і ЄС. Це означає, що і в Україні, і серед наших партнерів зростає розуміння, що ми не можемо протистояти сучасним загрозам поодинці.

Український досвід та інновації, які довели свою ефективність на полі бою, у поєднанні з європейською потужною науковою та технологічною базою — це ключ до створення оборонного партнерства, що зможе протистояти цим викликам.

"Ніхто не знає, коли війна може перетнути кордони ЄС, тому наша спільна місія — бути максимально готовими вже сьогодні. Часу обмаль, і ми повинні рухатися швидко, вчитися та інтегрувати досвід України для вдосконалення оборонних технологій ЄС", — наголосив очільник Brave1.

Що відомо про платформу Test in Ukraine

В липні 2025 року Brave1 створив платформу Test in Ukraine, яка допоможе іноземним розробникам долучитися до тестування своїх стартапів в Україні. Виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу.

Вона надає можливість міжнародним defence tech-компаніям та урядам тестувати свої розробки безпосередньо в Україні — на реальному полі бою.

Це дозволить:

створювати технології під реальні виклики війни;

отримувати миттєвий зворотний зв’язок від українських військових;

оперативно вдосконалювати продукти на основі бойового досвіду.

