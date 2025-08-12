- Категорія
Brave1 вже отримав десятки заявок від виробників БпЛА, РЕБ та лазерної зброї на тестування в Україні
Платформа Brave1 отримала 45 заявок від іноземних компаній на участь у програмі "Test in Ukraine".
Як пише Delo.ua, про це повідомив оборонний кластер Brave1.
Найбільший інтерес виявили виробники БпЛА, наземних роботизованих комплексів (НРК) та систем зв'язку і навігації. Також протестувати свої розробки в Україні хочуть компанії, що спеціалізуються на РЕБ, лазерній зброї, ракетах, надводних дронах, ШІ-системах та антидронових рішеннях.
За словами керівника кластеру Андрія Гриценюка, запуск Test in Ukraine — важлива віхa для оборонно-технологічної співпраці України і ЄС. Це означає, що і в Україні, і серед наших партнерів зростає розуміння, що ми не можемо протистояти сучасним загрозам поодинці.
Український досвід та інновації, які довели свою ефективність на полі бою, у поєднанні з європейською потужною науковою та технологічною базою — це ключ до створення оборонного партнерства, що зможе протистояти цим викликам.
"Ніхто не знає, коли війна може перетнути кордони ЄС, тому наша спільна місія — бути максимально готовими вже сьогодні. Часу обмаль, і ми повинні рухатися швидко, вчитися та інтегрувати досвід України для вдосконалення оборонних технологій ЄС", — наголосив очільник Brave1.
Що відомо про платформу Test in Ukraine
В липні 2025 року Brave1 створив платформу Test in Ukraine, яка допоможе іноземним розробникам долучитися до тестування своїх стартапів в Україні. Виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу.
Вона надає можливість міжнародним defence tech-компаніям та урядам тестувати свої розробки безпосередньо в Україні — на реальному полі бою.
Це дозволить:
- створювати технології під реальні виклики війни;
- отримувати миттєвий зворотний зв’язок від українських військових;
- оперативно вдосконалювати продукти на основі бойового досвіду.
Нагадаємо, українська компанія UADamage, що входить до оборонного кластеру Brave1, здійснила технологічний прорив у сфері розмінування. Її безпілотник, оснащений системою штучного інтелекту, здатен обстежити заміновану територію у 100 разів швидше, ніж це може зробити сапер.