Німецька Diehl протестувала наземний роботизований комплекс в Україні – перший кейс платформи Test in Ukraine

Німецька оборонна компанія Diehl, відома у світі завдяки системам протиповітряної оборони IRIS-T, стала першою міжнародною компанією, яка випробувала власну військову розробку в межах нової української платформи Test in Ukraine, запущеної на базі інноваційного оборонного кластера Brave1.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Випробування відбулося на базі тренінг-центру 3-ї штурмової бригади та стосувалося наземного роботизованого комплексу (НРК). Умови тестування були максимально наближеними до бойових, що дало змогу фахівцям Diehl оцінити ефективність системи в реальному середовищі, а не в лабораторних умовах.

За підсумками випробувань команда німецького виробника отримала детальний зворотний зв’язок від українських військових, які безпосередньо працюють з такими системами на передовій. Отримані коментарі та рекомендації стануть основою для адаптації НРК до реальних потреб фронту.

Test in Ukraine — це нова прозора й оперативна платформа для іноземних компаній, які прагнуть тестувати свої технології — безпілотники, наземні або морські дрони, системи РЕБ, штучний інтелект та інші розробки — у бойових умовах, які не можуть бути відтворені в жодній країні світу.

Україна, маючи унікальний досвід воєнних дій, відкриває виробникам оборонної техніки нові можливості для вдосконалення рішень, що можуть реально змінити ситуацію на полі бою. І перший кейс із Diehl уже демонструє, що ця ініціатива працює.

Нагадаємо, що в липні Brave1 презентував Україну на міжнародній конференції LANDEURO, організованій Асоціацією Армії США (AUSA) у німецькому Вісбадені і відкрив платформу для тестування міжнародних оборонних технологій в Україні.



