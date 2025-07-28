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Немецкая Diehl протестировала наземный роботизированный комплекс в Украине – первый кейс платформы Test in Ukraine

Минцифры
Diehl протестировал наземный роботизированный комплекс/скриншот

Немецкая оборонная компания Diehl, известная в мире благодаря системам противовоздушной обороны IRIS-T, стала первой международной компанией, которая опробовала свою военную разработку в рамках новой украинской платформы Test in Ukraine, запущенной на базе инновационного оборонного кластера Brave1.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Испытание состоялось на базе тренинг-центра 3-й штурмовой бригады и касалось наземного роботизированного комплекса (НРК).

По итогам испытаний команда немецкого производителя получила детальную обратную связь от украинских военных, непосредственно работающих с такими системами на передовой. Полученные комментарии и рекомендации станут основой адаптации НРК к реальным потребностям фронта.

Test in Ukraine — это новая прозрачная и оперативная платформа для иностранных компаний, стремящихся тестировать свои технологии — беспилотники, наземные или морские дроны, системы РЭБ, искусственный интеллект и другие разработки — в боевых условиях, которые не могут воспроизводиться ни в одной стране мира.

Украина, имея уникальный опыт военных действий, открывает производителям оборонной техники новые возможности для усовершенствования решений, которые могут реально изменить ситуацию на поле боя. И первый кейс из Diehl уже показывает, что эта инициатива работает.

Напомним, что в июле Brave1 презентовал Украину на международной конференции LANDEURO, организованной Ассоциацией Армии США (AUSA) в немецком Висбадене и открывшей платформу для тестирования международных оборонных технологий в Украине.


Автор:
Татьяна Гойденко