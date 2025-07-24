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Brave1 запускает гранты на расширение производства взрывчатки в Украине

Brave1, гранты, взрывчатка
Brave1 запускает гранты / Минцифры

Кабинет министров утвердил новое постановление, запускающее отдельную конкурсную программу в рамках оборонной платформы Brave1.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Она направлена на поддержание масштабирования производства взрывчатых веществ, необходимых для производства боеприпасов. Чиновники называют это шагом к созданию полноценной инфраструктуры серийного производства оборонной продукции в Украине.

Грантовая программа предусматривает прозрачную конкурсную процедуру, техническую экспертизу от сил безопасности и обороны, испытания продукции с участием контрольной комиссии, а также контроль за реализацией каждого проекта.

Финансирование получат компании, которые могут продемонстрировать способность создать или масштабировать производственные линии, закупить оборудование, химические компоненты, технологические системы и комплексы для изготовления взрывчатых веществ и их составляющих.

В Brave1 подчеркивают, что цель программы — поддержать производителей, которые будут снабжать фронт боеприпасами, способными нанести максимальное поражение врагу. Детали об условиях участия в конкурсе обещают обнародовать в ближайшее время.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру импорта взрывчатых веществ и других компонентов в боеприпасы для производителей, не имеющих действующих государственных контрактов.

Автор:
Татьяна Гойденко