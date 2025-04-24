В Украине упростили процедуру импорта взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов

Кабинет министров Украины упростил процедуру импорта взрывчатых веществ и других компонентов для боеприпасов для производителей, не имеющих действующих государственных контрактов.

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, отныне разрешен импорт взрывчатых веществ, средств их инициирования, изделий и устройств, содержащих взрывчатые вещества, по упрощенной процедуре. Алгоритм действий максимально прост и прозрачен.

"Учитывая мировой дефицит этих товаров, упрощение процедуры их поставки в Украину является значительным усилением производства боеприпасов. И, соответственно, ускорением изготовления", — подчеркнул Сметанин.

Как объясняют в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности, чтобы получить возможность импорта вышеупомянутых товаров по упрощенной процедуре, предприятие должно быть включено в Электронный реестр отбора и исполнителей государственных контрактов. Для этого нужно подать заявление в Минстратегпром.

В течение пяти дней после поступления заявления работники министерства проверяют, соответствует ли предприятие целям экспериментального проекта и действительно ли включено в реестр.

В случае положительного заключения Минстратегпром подтверждает Государственную службу экспортного контроля Украины, которая, по результатам обработки полученных материалов, предоставляет или отказывает в предоставлении субъекту хозяйствования разового разрешения на право импорта товаров.

Отметим, в Украине планируют запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатые вещества.

Уже сегодня в Украине действует, по меньшей мере, 40 частных компаний, занимающихся производством боеприпасов и взрывчатых веществ, а их количество продолжает расти.