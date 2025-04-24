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В Україні спростили процедуру імпорту вибухових речовин та компонентів до боєприпасів

60-мм мінометні міни виробництва «Українська бронетехніка»
60-мм мінометні міни виробництва «Українська бронетехніка». Фото: militarnyi.com

Кабінет міністрів України спростив процедуру імпорту вибухових речовин та інших компонентів до боєприпасів для виробників, які не мають чинних державних контрактів.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

За його словами, відтепер дозволено імпорт вибухових речовин, засобів їх ініціювання, виробів та пристроїв, які містять вибухові речовини, за спрощеною процедурою. Алгоритм дій максимально простий і прозорий.

"Зважаючи на світовий дефіцит цих товарів, спрощення процедури їх постачання до України є значним підсиленням виробництва боєприпасів. І, відповідно, прискоренням виготовлення", - наголосив Сметанін.

Як пояснюють в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, щоб отримати можливість імпорту вищезазначених товарів за спрощеною процедурою, підприємство має бути включене до Електронного реєстру відбору та виконавців державних контрактів. Для цього потрібно подати заяву до Мінстратегпрому.

Протягом п’яти днів після надходження заяви працівники міністерства перевіряють, чи відповідає підприємство цілям експериментального проєкту та чи справді є включеним у реєстр.

У разі позитивного висновку Мінстратегпром надає підтвердження до Державної служби експортного контролю України, яка, за результатами опрацювання отриманих матеріалів, надає чи відмовляє у наданні суб’єкту господарювання разового дозволу на право імпорту товарів.

Зауважимо, в Україні планують запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухові речовини.

Вже сьогодні в Україні діє щонайменше 40 приватних компаній, які займаються виробництвом боєприпасів і вибухових речовин, а їхня кількість продовжує зростати.

Автор:
Світлана Манько