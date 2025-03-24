Мінцифри запускає грантову програму для виробників вибухових речовин

Міністерство цифрової трансформації планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухові речовини.

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна".

"Ми продовжуємо фінансувати грантові програми, які стосуються ракет. Це пріоритет у цьому році. Також плануємо запустити грантову програму окремо для заводів, які виробляють вибухові речовини" - зазначив міністр.

За словами Федорова, нині пріоритетом Мінцифри є фінансування грантових програм, пов’язаних із виробництвом ракет. Водночас міністерство зосереджує увагу на дронах оперативної глибини, зокрема аналогах "Ланцета", роях дронів та інтеграції штучного інтелекту.

Також триває розвиток наземних платформ, які забезпечують логістику та підвіз боєприпасів для українських військових.

Очільник Мінцифри зазначив, що в Україні активно розвивається напрямок радіоелектронної боротьби (РЕБ). Технології у цій сфері оновлюються кожні три місяці, і уряд намагається оперативно реагувати на зміни.

Федоров підтвердив, що вже сьогодні в Україні діє щонайменше 40 приватних компаній, які займаються виробництвом боєприпасів і вибухових речовин, а їхня кількість продовжує зростати. Запуск грантової програми дозволить цим підприємствам отримати безповоротні гранти та масштабувати виробництво.

Крім того, міністр повідомив про розробку нового проєкту "Дія.Invest". Його метою є створення венчурного фонду для інвестування в українські стартапи. Для цього в 2024 році планується ухвалити відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, торік Мінцифри анонсувало запуск нової безоплатної освітньо-грантової програми "Experiment 1.01" для підприємців-початківців. Програма орієнтована на тих, хто відкрив власну справу після 2022 року або планує запустити стартап.