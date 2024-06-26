Мінцифри запускає освітньо-грантову програму для підприємців з призовим фондом $25 тисяч

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск нової безоплатної освітньо-грантової програми "Experiment 1.01" для підприємців-початківців. Програма орієнтована на тих, хто відкрив власну справу після 2022 року або планує запустити стартап.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба відомства.

Програма курсу включає теми з побудови команди, пошуку грантів та інвестицій, використання ШІ для генерації ідей, основи бухгалтерії та оподаткування, а також роботу в кризових ситуаціях.

Кураторами й лекторами курсу стануть Олександр Трегуб та Олександр Іванов, співзасновники Projector Institute.

Під час навчання вони розкажуть як побудувати взаємодію всередині команди, де шукати гранти й інвестиції, головне про облік, бухгалтерію і сплату податків а також - як працювати в кризових ситуаціях.

Що отримають переможці

За результатами навчання 20 учасників разом із менторами створять бізнес-проєкти, а п'ятеро переможців отримають гранти по $5 тисяч на розвиток власної справи.

Навчання триватиме з 18 липня до 29 серпня 2024 року в онлайн-форматі.

Для участі необхідно подати заявку до 14 липня 2024 року.

Зазначається, що "Experiment 1.01" реалізується Projector Institute та Projector Foundation за підтримки Western NIS Enterprise Fund та сприяння Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство цифрової трансформації України відкрило 20 грантових місць на магістерську програму "Мікро- та наноелектроніка" разом з Київською школою економіки (KSE) та Швейцарською вищою технічною школою Цюриха (ETH Zurich), щоб посилити інженерну галузь новими спеціалістами.

Додамо, що за результатами перших двох Pitch day в рамках Грантової програми Фонду розвитку інновацій за підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) на підтримку українських проєктів було виділено 500 тисяч доларів.