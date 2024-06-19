Україна стала другою за кількістю компаній у сфері ШІ у Центральній та Східній Європі

Україна стала другою за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту у Центральній та Східній Європі. Наразі в Україні 240 подібних компаній. Три найбільші українські Al-стартапи оцінюються майже в $15 млрд.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, Україна посідає 2-ге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи, поступаючись першим місцем Польщі.

Він зауважив, що Україна впроваджує штучний інтелект в оборону, освіту та державне управління, а інноваційні рішення українських ШІ-компаній вже давно вийшли на міжнародний ринок.

Найбільшими центрами розвитку ШІ в Україні є Київ (177 компаній) та Львів (43 офіси).

Також серед усіх міст виділяються Харків, Дніпро, Одеса із середнім показником у 21 компанію.

"Україна є домом для таких всесвітньовідомих AI-стартапів, як Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали «єдинорогами», а три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14.5 млрд", - наголосив Федоров.

Він підкреслив, що за останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5 200 професіоналів.

Як прогнозує Федоров, очікується, що це число виросте на 330% у наступні кілька років, адже чим більше якісних кадрів, тим більше компаній та інноваційних AI-рішень.

На думку міністра, щоб збільшити кількість спеціалістів, потрібно перезавантажувати освіту. Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. Федоров підкреслив, що ключовий крок для підготовки сильних спеціалістів - це налагодження співпраці між університетами та AI-компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань і досвіду.

Федоров впевнений, що Україна зможе опанувати тренд штучного інтелекту і стати лідером не лише в Європі, а й у світі.

Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні?

Україна має стати передовою країною в розвитку штучного інтелекту, щоб впроваджувати ШІ безпечно та на рівні з іншими державами.

Тому Мінцифри представило дорожню карту з регулювання штучного інтелекту. Це необхідно, щоб усунути ризики та розвивати його в інтересах держави, бізнесу й громадян.

Україна також підписала міжнародну декларацію Блетчлі, присвячену безпеці використання штучного інтелекту. Документ передбачає співпрацю урядів різних країн у дослідженнях безпеки ШІ.