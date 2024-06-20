- Категорія
- ІТ та Телеком
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Компанія UK-Ukraine Techbridge запускає безоплатний навчальний курс: як приєднатися
Компанія UK-Ukraine Techbridge запускає програму Wave, яка надасть можливість почати кар’єру в топовій міжнародній компанії Salesforce.
Про це повідомляє Мінцифри.
"Маєте досвід у сферах продажів або маркетингу та хочете стати частиною консалтингової команди Salesforce? Разом із групою Deloitte Digital компанія запускає навчальний курс Wave. Навчання триватиме 14 тижнів і допоможе підготуватися до конкурсу на посаду", - йдеться в повідомленні відомства.
Там зазначають, що Salesforce — одна з найкращих світових CRM-систем. Тисячі компаній користуються її продуктами. Також Salesforce активно підтримує Україну та надає українцям безоплатний доступ до своїх курсів у межах UK-Ukraine TechBridge.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Подати заявку на курс Wave можна до 22 липня за посиланням.
"Продовжуємо створювати можливості розвитку для українців у межах UK-Ukraine TechBridge", - заявили у Мінцифри.
Про UK-Ukraine TechBridge
Нагадаємо, у січні 2024 року Україна офіційно запустила технологічний міст UK-Ukraine TechBridge. Цей проєкт має на меті посилити українську ІТ-індустрію та полегшити участь малого й середнього бізнесу в цифровій торгівлі.
Також це дозволить українським ІТ-компаніям та стартапам легше залучати додаткове фінансування від британських інвесторів та отримувати гранти.
"Проєкт дасть змогу українському бізнесу ефективніше співпрацювати з британськими колегами та партнерами. Ми вже зарекомендували себе як одна з найстійкіших технологічних екосистем у світі. Тож готові експортувати й шерити цей досвід далі", - зазначив тоді віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
UK-Ukraine TechBridge - це:
- Торгівля. У межах міжнародних технологічних конференцій українські компанії зможуть представити свої продукти потенційним партнерам, клієнтам та інвесторам.
- Інвестиції. Акселераційна програма допоможе українським стартапам удосконалити бізнес-навички, отримати доступ до інвесторів та клієнтів у Великій Британії.
- Інновації. Відбудеться серія воркшопів, які об’єднають експертів з конкретних галузей, щоб спільно дослідити нові технології для подолання сучасних викликів, з якими стикаються країни.
- IT-освіта. Рескілінг- та апскілінг-програми для українців від топових світових компаній Cisco, Salesforce та Oracle. Так наші фахівці підвищать власну експертність та стануть ще більш конкурентоспроможними на світовому ринку.
Фото: ua.depositphotos.com