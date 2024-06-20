Компанія UK-Ukraine Techbridge запускає безоплатний навчальний курс: як приєднатися

Компанія UK-Ukraine Techbridge запускає програму Wave, яка надасть можливість почати кар’єру в топовій міжнародній компанії Salesforce.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Мінцифри.

"Маєте досвід у сферах продажів або маркетингу та хочете стати частиною консалтингової команди Salesforce? Разом із групою Deloitte Digital компанія запускає навчальний курс Wave. Навчання триватиме 14 тижнів і допоможе підготуватися до конкурсу на посаду", - йдеться в повідомленні відомства.

Там зазначають, що Salesforce — одна з найкращих світових CRM-систем. Тисячі компаній користуються її продуктами. Також Salesforce активно підтримує Україну та надає українцям безоплатний доступ до своїх курсів у межах UK-Ukraine TechBridge.

Подати заявку на курс Wave можна до 22 липня за посиланням.

"Продовжуємо створювати можливості розвитку для українців у межах UK-Ukraine TechBridge", - заявили у Мінцифри.

Про UK-Ukraine TechBridge

Нагадаємо, у січні 2024 року Україна офіційно запустила технологічний міст UK-Ukraine TechBridge. Цей проєкт має на меті посилити українську ІТ-індустрію та полегшити участь малого й середнього бізнесу в цифровій торгівлі.

Також це дозволить українським ІТ-компаніям та стартапам легше залучати додаткове фінансування від британських інвесторів та отримувати гранти.

"Проєкт дасть змогу українському бізнесу ефективніше співпрацювати з британськими колегами та партнерами. Ми вже зарекомендували себе як одна з найстійкіших технологічних екосистем у світі. Тож готові експортувати й шерити цей досвід далі", - зазначив тоді віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

UK-Ukraine TechBridge - це:

Торгівля. У межах міжнародних технологічних конференцій українські компанії зможуть представити свої продукти потенційним партнерам, клієнтам та інвесторам.

Інвестиції. Акселераційна програма допоможе українським стартапам удосконалити бізнес-навички, отримати доступ до інвесторів та клієнтів у Великій Британії.

Інновації. Відбудеться серія воркшопів, які об’єднають експертів з конкретних галузей, щоб спільно дослідити нові технології для подолання сучасних викликів, з якими стикаються країни.

IT-освіта. Рескілінг- та апскілінг-програми для українців від топових світових компаній Cisco, Salesforce та Oracle. Так наші фахівці підвищать власну експертність та стануть ще більш конкурентоспроможними на світовому ринку.

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