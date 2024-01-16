Полегшить участь бізнесу в цифровій торгівлі: Україна запустила з Британією UK-Ukraine TechBridge

Україна розвиває ІТ-сектор разом з Великою Британією та офіційно запустила технологічний міст UK-Ukraine TechBridge. Цей проєкт посилить українську ІТ-індустрію та полегшить участь малого й середнього бізнесу в цифровій торгівлі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, тепер українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти.

"Проєкт дасть змогу українському бізнесу ефективніше співпрацювати з британськими колегами та партнерами. Ми вже зарекомендували себе як одна з найстійкіших технологічних екосистем у світі. Тож готові експортувати й шерити цей досвід далі", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що UK-Ukraine TechBridge вигідний для обох країн. Нові партнерства з топовими гравцями британської ІТ-індустрії дадуть змогу розробляти потужні спільні продукти та послуги.

"Важлива частина цієї ініціативи — рескілінг- та апскілінг-програми для українських ІТ-спеціалістів. Про свій досвід та експертизу розкажуть представники топових світових компаній — Cisco, Salesforce, Oracle. Тож після участі в цих програмах українські розробники підсилять українську ІТ-індустрію", - наголосив Федоров.

UK-Ukraine TechBridge - це:

Торгівля . У межах міжнародних технологічних конференцій українські компанії зможуть представити свої продукти потенційним партнерам, клієнтам та інвесторам.

. У межах міжнародних технологічних конференцій українські компанії зможуть представити свої продукти потенційним партнерам, клієнтам та інвесторам. Інвестиції . Акселераційна програма допоможе українським стартапам удосконалити бізнес-навички, отримати доступ до інвесторів та клієнтів у Великій Британії.

. Акселераційна програма допоможе українським стартапам удосконалити бізнес-навички, отримати доступ до інвесторів та клієнтів у Великій Британії. Інновації . Відбудеться серія воркшопів, які об’єднають експертів з конкретних галузей, щоб спільно дослідити нові технології для подолання сучасних викликів, з якими стикаються країни.

. Відбудеться серія воркшопів, які об’єднають експертів з конкретних галузей, щоб спільно дослідити нові технології для подолання сучасних викликів, з якими стикаються країни. IT-освіта. Рескілінг- та апскілінг-програми для українців від топових світових компаній Cisco, Salesforce та Oracle. Так наші фахівці підвищать власну експертність та стануть ще більш конкурентоспроможними на світовому ринку.

Нагадаємо, нещодавно Україна підписала угоду з Румунією про співпрацю стосовно підвищення стійкості і відновлення інтернет-мереж, розвитку 5G та посилення співпраці з Євросоюзом.