Українці зможуть безкоштовно навчитися програмуванню на платформі Codefinity: як це зробити

Освітня платформа Codefinity відкриває доступ до своїх курсів для всіх українців. Щоб вивчати Python, Data Science, Data Analytics та SQL, достатньо лише підтвердити громадянство через Дія.Підпис.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Не відкладайте розвиток на наступний рік! Освітня платформа Codefinity відкриває доступ до курсів для всіх українців. Щоб отримати безоплатний доступ до навчання, потрібно підтвердити особу за допомогою Дія.Підпису", - зазначив Федоров.

За його словами, Сodefinity пропонує понад 70 курсів з програмування, 20 з яких уже доступні українською мовою. Надалі компанія планує перекласти всі освітні програми.

Серед дисциплін — Python, Data Science, Data Analytics, SQL. Після закінчення курсів студенти отримають цифровий сертифікат.

Codefinity — це EdTech-бізнес з екосистеми Genesis. Проєкт заснували 2021 року. Всього в Codefinity сотні тисяч студентів, серед яких — співробітники Microsoft, Google та інших Big-tech компаній.

"Це дуже крута можливість безплатно розвинути нові навички. Інвестуйте свій час у розвиток. А безоплатні курси Codefinity — крута можливість прокачати скіли чи навіть опанувати нову професію", - підкреслив Федоров.

Він додав, що Україні потрібні освічені громадяни, які створюватимуть інновації, працюватимуть у технологічних компаніях та допоможуть разом досягти трильйонного ВВП

Як отримати безоплатний доступ?

Перейдіть на лендинг Codefinity

Натисніть "Почати безкоштовно"

Виберіть, як зареєструватися — Facebook або Gmail

Підтвердьте особу Дія.Підписом.

Після цього доступ до освітніх курсів з програмування буде відкрито.

Зауважимо, ІТ залишається одним з найбільших драйверів економічного розвитку України з часткою експорту 41,5%. У 2023 році прогнозований обсяг експорту буде на рівні 41,5% та становитиме $7 мільярдів. Кількість українських айтівців постійно збільшується, а середня зарплата в IT — $2 630, що на $270 більше, ніж у 2022 році.