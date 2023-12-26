Украинцы смогут бесплатно научиться программированию на платформе Codefinity: как это сделать

Образовательная платформа Codefinity открывает доступ к своим курсам для всех украинцев. Чтобы изучать Python, Data Science, Data Analytics и SQL, достаточно лишь подтвердить гражданство через Дію. Подпись.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Не откладывайте развитие на следующий год! Образовательная платформа Codefinity открывает доступ к курсам для всех украинцев. Чтобы получить бесплатный доступ к обучению, нужно подтвердить личность с помощью Дія. Подписи", - отметил Федоров.

По его словам, Соdefinity предлагает более 70 курсов по программированию, 20 из которых уже доступны на украинском языке. В дальнейшем компания планирует перевести все образовательные программы.

Среди дисциплин – Python, Data Science, Data Analytics, SQL. После окончания курсов студенты получат цифровой сертификат.

Codefinity – это EdTech-бизнес из экосистемы Genesis. Проект был основан в 2021 году. Всего в Codefinity сотни тысяч студентов, среди которых сотрудники Microsoft, Google и других Big-tech компаний.

"Это очень крутая возможность бесплатно развить новые навыки. Инвестируйте свое время в развитие. А безвозмездные курсы Codefinity — крутая возможность прокачать скилы или даже овладеть новой профессией", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что Украине нужны образованные граждане, которые будут создавать инновации, будут работать в технологических компаниях и помогут вместе достичь триллионного ВВП.

Как получить бесплатный доступ?

Перейдите на лендинг Codefinity

Нажмите "Начать бесплатно"

Выберите, как зарегистрироваться — Facebook или Gmail

Подтвердите личность Дія. Подписью.

После этого доступ к образовательным курсам по программированию будет открыт.

Отметим, ІТ остается одним из самых крупных драйверов экономического развития Украины с долей экспорта 41,5%. В 2023 году прогнозируемый объем экспорта будет на уровне 41,5% и составит $7 миллиардов. Количество украинских айтишников постоянно увеличивается, а средняя зарплата в IT — $2630, что на $270 больше, чем в 2022 году.