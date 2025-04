Україна та НАТО об’єднують зусилля для розвитку оборонних інновацій

Міноборони України та НАТО обговорили подальший розвиток співпраці в сфері оборонних інновацій.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Що відомо про зустріч та співпрацю

У Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з делегацією, до якої увійшли представники програми НАТО з інновацій NATO DIANA Деннісом Юлленспорре та Адміністрації з питань матеріально-технічного забезпечення оборонного сектору Швеції (FMV).

Під час зустрічі сторони обговорили подальші напрямки співпраці у сфері оборонних інновацій.

Українська сторона висловила вдячність за підтримку з боку Швеції та НАТО у протистоянні російській агресії.

Представники НАТО відзначили важливість українського досвіду для розвитку інноваційних рішень у сфері безпеки й оборони.

Чуркін також поінформував про шляхи розвитку сфери безпілотних систем в Україні і її роль у відбитті російської агресії. Зокрема, йшлося про взаємодію держави і приватного сектору у розвитку галузі.

Він підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з іноземними партнерами, зокрема в обміні технологіями та створенні спільних підприємств-виробників.

Довідково

DIANA (the Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) – це організація, заснована НАТО для пошуку та подальшого нарощення інноваційних спроможностей всередині Альянсу.

DIANA надає компаніям ресурси та експертизу для розробки технологій з метою подолання викликів у сфері оборони і безпеки.

Нагадаємо, Україна створює систему контролю якості оборонних закупівель за стандартами НАТО. Буде вдосконалено механізм організації та реалізації заходів контролю якості продукції оборонного призначення, яка закуповується для потреб сектору безпеки й оборони.