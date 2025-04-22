Державний оператор тилу запустив нову функцію фіксації порушень у постачанні

Державний оператор тилу модернізував систему DOT-Chain: відтепер військові частини можуть подавати електронні акти порушень щодо термінів і повноти постачання.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Контроль без паперів

Система DOT-Chain відтепер самостійно виявлятиме розбіжності між замовленим і фактично доставленим — фіксуватиме затримки, нестачі, а в разі порушень автоматично формуватиме рекламації. Особливий акцент — на постачанні харчових продуктів, адже саме ця ділянка логістики є однією з ключових для тилового забезпечення.

"Кожна гривня з оборонного бюджету має працювати прозоро та ефективно, — наголошують у Міноборони. — Вся система витрат поступово переходить у цифрову площину".

За планами на 2025 рік, Державний оператор тилу передбачає спрямувати на закупівлю харчування для Збройних сил майже 33,1 млрд грн.

Впровадження автоматизованих рекламацій через систему DOT-Chain значно посилить контроль на кожному етапі постачання — від складання заявки до доставки товару до захисників. Це не лише підвищить відповідальність постачальників, але й гарантує своєчасне та повне забезпечення військових харчуванням.

Раніше процес подання рекламацій був значно складнішим: уповноважена особа від військової частини повинна була вручну перевіряти всі паперові документи, порівнюючи замовлені товари з фактично доставленими, а також вивіряти строки постачання за видатковими накладними. Потім ці дані передавались до ДОТ для контрольних перевірок, після чого визначались санкції для постачальника, що порушив умови.

Автоматизація процесу рекламацій через систему DOT-Chain стане важливим кроком у боротьбі з бюрократією та покращенні забезпечення військових. Постачальники тепер знатимуть, що будь-які порушення будуть швидко виявлені та призведуть до накладання штрафних санкцій.

Уповноважені особи військових частин тепер отримують готовий звіт про порушення, який достатньо перевірити, додати необхідні коментарі та підписати. Відпадає необхідність вручну проводити розрахунки, шукати паперові документи чи заповнювати акти — система DOT-Chain автоматично та точно обчислює суми штрафів на основі виявлених порушень договірних зобов'язань постачальників.

Діяльність ДОТ

Раніше повідомлялося, що Державний оператор тилу створив для українських підприємців, що хочуть долучитися до забезпечення армії, покрокові роз'яснення всіх етапів цього процесу.

Нагадаємо, ДОТ‎ продовжує удосконалювати механізми закупівель пального, розширюючи можливості для участі бізнесу та підвищуючи конкурентність на торгах, та збільшує кількість лотів. Рішення спрямоване на залучення більшої кількості учасників та підвищення ефективності закупівлі пального для військових.