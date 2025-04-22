Государственный оператор тыла запустил новую функцию фиксации нарушений в снабжении

Государственный оператор тыла модернизировал систему DOT-Chain: отныне военные части могут представлять электронные акты нарушений сроков и полноты снабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Контроль без бумаг

Система DOT-Chain теперь будет самостоятельно выявлять разногласия между заказанным и фактически доставленным — будет фиксировать задержки, недостачи, а в случае нарушений будет автоматически формировать рекламации. Особый акцент — на поставках пищевых продуктов, ведь именно этот участок логистики является одним из ключевых для тылового обеспечения.

"Каждая гривна из оборонного бюджета должна работать прозрачно и эффективно, — отмечают в Минобороны. — Вся система расходов постепенно переходит в цифровую плоскость".

По планам на 2025 год Государственный оператор тыла предусматривает направить на закупку питания для Вооруженных сил почти 33,1 млрд грн.

Внедрение автоматизированных рекламаций через систему DOT-Chain значительно усилит контроль на каждом этапе поставки – от составления заявки до доставки товара до защитников. Это не только повысит ответственность поставщиков, но гарантирует своевременное и полное обеспечение военных питанием.

Ранее процесс подачи рекламаций был значительно сложнее: уполномоченное лицо от воинской части должно было вручную проверять все бумажные документы, сравнивая заказанные товары с фактически доставленными, а также выверять сроки поставки по расходным накладным.

Автоматизация процесса реклама через систему DOT-Chain станет важным шагом в борьбе с бюрократией и улучшении обеспечения военных. Поставщики будут теперь знать, что любые нарушения будут быстро обнаружены и приведут к наложению штрафных санкций.

Уполномоченные лица воинских частей получают готовый отчет о нарушении, который достаточно проверить, добавить необходимые комментарии и подписать. Отпадает необходимость вручную производить расчеты, искать бумажные документы или заполнять акты — система DOT-Chain автоматически и точно исчисляет суммы штрафов на основе выявленных нарушений договорных обязательств поставщиков.

Деятельность ДОТ

Ранее сообщалось, что Государственный оператор тыла создал для украинских предпринимателей, желающих приобщиться к обеспечению армии, пошаговые разъяснения всех этапов этого процесса.

Напомним, ДОТ продолжает совершенствовать механизмы закупок горючего, расширяя возможности для участия бизнеса и повышая конкурентность на торгах, и увеличивает количество лотов. Решение направлено на привлечение большего количества участников и повышение эффективности закупки горючего для военных.