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Украина и НАТО объединяют усилия по развитию оборонных инноваций
Минобороны Украины и НАТО обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в области оборонных инноваций.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Что известно о встрече и сотрудничестве
В Киеве состоялась встреча заместителя министра обороны Украины Валерия Чуркина с делегацией, в которую вошли представители программы НАТО по инновациям NATO DIANA Деннисом Юлленспорре и Администрации по материально-техническому обеспечению оборонного сектора Швеции (FMV).
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие направления сотрудничества в сфере оборонных инноваций.
Украинская сторона выразила благодарность за поддержку Швеции и НАТО в противостоянии российской агрессии.
Представители НАТО отметили важность украинского опыта в развитии инновационных решений в области безопасности и обороны.
Чуркин также проинформировал о путях развития сферы беспилотных систем в Украине и ее роли в отражении российской агрессии. В частности, речь шла о взаимодействии государства и частного сектора в развитии отрасли.
Он подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с иностранными партнерами, в частности в обмене технологиями и создании совместных предприятий-производителей.
Справка:
DIANA (The Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) – это организация, основанная НАТО для поиска и дальнейшего наращивания инновационных возможностей внутри Альянса.
DIANA предоставляет компаниям ресурсы и экспертизу по разработке технологий с целью преодоления вызовов в сфере обороны и безопасности.
Напомним, Украина создает систему контроля качества оборонных закупок по стандартам НАТО . Будет усовершенствовано механизм организации и реализации мер контроля качества продукции оборонного назначения, которая закупается для нужд сектора безопасности и обороны.