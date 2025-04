Украина и НАТО объединяют усилия по развитию оборонных инноваций

Минобороны Украины и НАТО обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в области оборонных инноваций.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о встрече и сотрудничестве

В Киеве состоялась встреча заместителя министра обороны Украины Валерия Чуркина с делегацией, в которую вошли представители программы НАТО по инновациям NATO DIANA Деннисом Юлленспорре и Администрации по материально-техническому обеспечению оборонного сектора Швеции (FMV).

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие направления сотрудничества в сфере оборонных инноваций.

Украинская сторона выразила благодарность за поддержку Швеции и НАТО в противостоянии российской агрессии.

Представители НАТО отметили важность украинского опыта в развитии инновационных решений в области безопасности и обороны.

Чуркин также проинформировал о путях развития сферы беспилотных систем в Украине и ее роли в отражении российской агрессии. В частности, речь шла о взаимодействии государства и частного сектора в развитии отрасли.

Он подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с иностранными партнерами, в частности в обмене технологиями и создании совместных предприятий-производителей.

Справка:

DIANA (The Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) – это организация, основанная НАТО для поиска и дальнейшего наращивания инновационных возможностей внутри Альянса.

DIANA предоставляет компаниям ресурсы и экспертизу по разработке технологий с целью преодоления вызовов в сфере обороны и безопасности.

Напомним, Украина создает систему контроля качества оборонных закупок по стандартам НАТО . Будет усовершенствовано механизм организации и реализации мер контроля качества продукции оборонного назначения, которая закупается для нужд сектора безопасности и обороны.