Украина создает систему контроля качества оборонных закупок по стандартам НАТО

Кабинет министров принял постановление, вводящее механизм государственного гарантирования качества (ДГК) товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Контроль качества оборонных закупок

Правительство утвердило Порядок проведения работ по государственному гарантированию качества товаров, работ и услуг оборонного назначения в соответствии с Законом Украины "Об оборонных закупках".

Этот документ определяет механизм организации и реализации мер контроля качества продукции оборонного назначения, которая закупается для нужд сектора безопасности и обороны.

Он охватывает как отечественных производителей, так и хозяйствующих субъектов из стран-членов НАТО и государств-партнеров, с которыми заключены внешнеэкономические контракты на поставку соответствующей продукции.

Что это значит на практике?

Отныне будет четко определен порядок проверки качества вооружения, техники, снаряжения и других закупаемых для нужд армии товаров.

Система государственного обеспечения качества будет охватывать не только украинских производителей, но и иностранные компании — в частности, из стран НАТО и государств-партнеров, с которыми заключены внешнеэкономические контракты.

Контроль будет охватывать весь процесс от планирования закупок и проверки подрядчиков до инспекции производственных этапов и финансирования мер по обеспечению качества.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Как сообщал глава Минобороны Рустем Умеров, в первом квартале 2025 года АОЗ заключила контракты более чем на 200 млрд грн. Ведомство фокусируется на технологиях, которые дают результат уже сегодня. В первую очередь, это беспилотники, РЭБ, наземные роботизированные комплексы. По этим направлениям уже подписано 279 контрактов на 77,2 млрд. грн.