Государственный оператор тыла сэкономил более 242 млн грн на закупке топлива

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) завершило закупки дизельного горючего на апрель 2025 года. Экономия средств составила более 242 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о закупках

Общая сумма закупок по итогам торгов составила 1,3 млрд грн, при этом экономия на закупке летнего дизельного горючего составляет от 15% до 59% от первоначально ожидаемой стоимости.

Экономия в абсолютных цифрах превысила 242 млн грн. Это стало возможным благодаря конкуренции среди поставщиков и оптимизации закупочных процессов.

"Мы создаем прозрачную и открытую систему закупок, позволяющую эффективно использовать бюджетные средства", — говорится в сообщении пресс-службы.

В торгах за центральный регион принимали участие по два участника в каждом лоте. В южном регионе и в одном из лотов западного региона конкуренция была больше — по три участника, а в другом лоте западного региона — четыре участника. Самая маленькая конкуренция наблюдалась в восточном регионе, где находился только один участник. Среднее количество участников в торгах составило 2,5.

"Госоператор тыла активно работает над тем, чтобы приблизить обеспечение ВСУ к условиям рынка и диверсифицировать поставщиков", — отметила Марина Еремеева, директор программы горюче-смазочных материалов ГОТ.

Деятельность ГОТ

Ранее сообщалось, что Государственный оператор тыла создал для украинских предпринимателей, желающих приобщиться к обеспечению армии, пошаговые разъяснения всех этапов этого процесса.

Напомним, что в 2025 году ГОТ заключил с ЮТ Компани договор о внедрении новой модели поставки питания ВСУ. Это пилотный проект, который стартует в Киеве и Киевской области. Он имеет существенные отличия от действующей модели снабжения и предполагает четкое разграничение функций закупок и логистики.

"Государственный оператор тыла" сообщал, что ему удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен и сэкономить 3,3 миллиарда гривен при закупке ГСМ.