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Государственный оператор тыла сэкономил более 242 млн грн на закупке топлива

горючее, ДОТ, Минобороны
Самая маленькая конкуренция наблюдалась в восточном регионе.

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) завершило закупки дизельного горючего на апрель 2025 года. Экономия средств составила более 242 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о закупках

Общая сумма закупок по итогам торгов составила 1,3 млрд грн, при этом экономия на закупке летнего дизельного горючего составляет от 15% до 59% от первоначально ожидаемой стоимости.

Экономия в абсолютных цифрах превысила 242 млн грн. Это стало возможным благодаря конкуренции среди поставщиков и оптимизации закупочных процессов.

"Мы создаем прозрачную и открытую систему закупок, позволяющую эффективно использовать бюджетные средства", — говорится в сообщении пресс-службы.

В торгах за центральный регион принимали участие по два участника в каждом лоте. В южном регионе и в одном из лотов западного региона конкуренция была больше — по три участника, а в другом лоте западного региона — четыре участника. Самая маленькая конкуренция наблюдалась в восточном регионе, где находился только один участник. Среднее количество участников в торгах составило 2,5.

"Госоператор тыла активно работает над тем, чтобы приблизить обеспечение ВСУ к условиям рынка и диверсифицировать поставщиков", — отметила Марина Еремеева, директор программы горюче-смазочных материалов ГОТ.

Деятельность ГОТ

Ранее сообщалось, что Государственный оператор тыла создал для украинских предпринимателей, желающих приобщиться к обеспечению армии, пошаговые разъяснения всех этапов этого процесса.

Напомним, что в 2025 году ГОТ заключил с ЮТ Компани договор о внедрении новой модели поставки питания ВСУ. Это пилотный проект, который стартует в Киеве и Киевской области. Он имеет существенные отличия от действующей модели снабжения и предполагает четкое разграничение функций закупок и логистики.

"Государственный оператор тыла" сообщал, что ему удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен и сэкономить 3,3 миллиарда гривен при закупке ГСМ.

Автор:
Ольга Опенько