Державний оператор тилу заощадив понад 242 млн грн на закупівлі палива

Закупівельна агенція Міноборони “Державний оператор тилу” (ДОТ) завершила закупівлі дизельного пального на квітень 2025 року. Економія коштів склала понад 242 млн грн.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Що відомо про закупівлі

Загальна сума закупівель за підсумками торгів склала 1,3 млрд грн, при цьому економія на закупівлі літнього дизельного пального становить від 15% до 59% від початково очікуваної вартості.

Економія в абсолютних цифрах перевищила 242 млн грн. Це стало можливим завдяки конкуренції серед постачальників і оптимізації закупівельних процесів.

"Ми створюємо прозору та відкриту систему закупівель, що дозволяє ефективно використовувати бюджетні кошти" - йдеться в повідомленні пресслужби.

У торгах за центральний регіон брали участь по два учасники в кожному лоті. У південному регіоні та в одному з лотів західного регіону конкуренція була більшою — по три учасники, а в іншому лоті західного регіону — чотири учасники. Найменша конкуренція спостерігалась у східному регіоні, де був лише один учасник. Середня кількість учасників у торгах склала 2,5.

"Держоператор тилу активно працює над тим, щоб наблизити забезпечення ЗСУ до умов ринку та диверсифікувати постачальників", – зазначила Марина Єремєєва, директорка програми пально-мастильних матеріалів ДОТ.

Діяльність ДОТ

Раніше повідомлялося, що Державний оператор тилу створив для українських підприємців, що хочуть долучитися до забезпечення армії, покрокові роз'яснення всіх етапів цього процесу.

Нагадаємо, що у 2025 році ДОТ уклав з “ЮТ Компані” договір щодо впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ. Наразі це пілотний проєкт, який стартує в Києві та Київській області. Він має суттєві відмінності від чинної моделі постачання та передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.

"Державний оператору тилу" повідомляв, що йому вдалося укласти сім контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень та зекономити 3,3 мільярда гривень під час закупівлі ПММ.