Україна створює систему контролю якості оборонних закупівель за стандартами НАТО

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вводить механізм державного гарантування якості (ДГЯ) товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Контроль якості оборонних закупівель

Уряд затвердив Порядок проведення робіт із державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі».

Цей документ визначає механізм організації та реалізації заходів контролю якості продукції оборонного призначення, яка закуповується для потреб сектору безпеки й оборони.

Він охоплює як вітчизняних виробників, так і суб’єктів господарювання з країн-членів НАТО та держав-партнерів, з якими укладено зовнішньоекономічні контракти на постачання відповідної продукції.

Що це означає на практиці?

Відтепер буде чітко визначено порядок перевірки якості озброєння, техніки, спорядження та інших товарів, що закуповуються для потреб армії.

Система державного гарантування якості охоплюватиме не лише українських виробників, а й іноземні компанії — зокрема з країн НАТО та держав-партнерів, із якими укладено зовнішньоекономічні контракти.

Контроль охоплюватиме весь процес — від планування закупівель і перевірки підрядників до інспекції виробничих етапів і фінансування заходів із забезпечення якості.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Як повідомляв очільник Міноборони Рустем Умєров, у першому кварталі 2025 року АОЗ уклала контракти на понад 200 млрд грн. Відомство наразі фокусується на технологіях, які дають результат уже сьогодні. Насамперед, це безпілотники, РЕБ, наземні роботизовані комплекси. За цими напрямами вже підписано 279 контрактів на 77,2 млрд грн.