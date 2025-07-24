Brave1 запускає гранти на розширення виробництва вибухівки в Україні

Кабінет міністрів затвердив нову постанову, яка запускає окрему конкурсну програму в межах оборонної платформи Brave1.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Вона спрямована на підтримку масштабування виробництва вибухових речовин, необхідних для виготовлення боєприпасів. Урядовці називають це кроком до створення повноцінної інфраструктури серійного виробництва оборонної продукції в Україні.

Грантова програма передбачає прозору конкурсну процедуру, технічну експертизу від Сил безпеки та оборони, випробування продукції за участю контрольної комісії, а також контроль за реалізацією кожного проєкту.

Фінансування отримають компанії, які зможуть продемонструвати здатність створити або масштабувати виробничі лінії, закупити обладнання, хімічні компоненти, технологічні системи й комплекси для виготовлення вибухових речовин та їхніх складових.

У Brave1 підкреслюють, що мета програми — підтримати виробників, які забезпечуватимуть фронт боєприпасами, здатними завдати максимального ураження ворогу. Деталі про умови участі в конкурсі обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру імпорту вибухових речовин та інших компонентів до боєприпасів для виробників, які не мають чинних державних контрактів.