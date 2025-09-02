Більше боєприпасів: компанії зможуть отримати 150 млн грн на виробництво вибухових речовин

Оборонний кластер Brave1 оголошує грантовий конкурс для масштабування виробництва боєприпасів в Україні, у рамках якого компанії зможуть отримати 150 млн грн на виробництво вибухових речовин.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що за два роки Україні вдалося з нуля побудувати приватний ринок боєприпасів.

"Разом із Brave1 виробники отримали підтримку, експертизу й швидкий шлях на фронт. 40+ компаній, 230+ кодифікованих виробів і сотні тисяч знищених цілей.Час рухатися далі. Brave1 запускає Brave Конкурс на розвиток виробництва вибухових речовин", - наголосив Федоров.

Він додав, що Brave1 вперше інвестуємо у виробничі потужності. Виробники зможуть розвинути виробництво бризантних та ініціюючих вибухових речовин і нітроцелюлози та отримати до 150 млн грн за умови співфінансування 30%.

Як подати заявку

Умови конкурсу закриті. Ознайомитися з ними зможуть лише виробники, які до 9 вересня подадуть запит, пройдуть комплаєнс і підпишуть NDA.

Федоров наголосив, що відбір максимально прозорий:

технічна експертиза від Сил безпеки і оборони;

контрольна комісія на випробуваннях;

моніторинг кожного етапу реалізації.

Отримані кошти компанії зможуть спрямувати на запуск чи розширення виробничих ліній, закупівлю обладнання, хімічних компонентів і систем.

Нагадаємо, Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.

Про Brave1

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.).

Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.