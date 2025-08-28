Brave1 запускає нові гранти: до кінця року Україна спрямує на оборонні розробки майже 3 млрд гривень

Оборонний кластер Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

На заході "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаль розповіли про оновлення програми Brave1.

Ключові оновлення Brave1

У рамках масштабування технологічних виробництв Brave1 запускає нові інструменти підтримки:

Буде виділено до 150 млн грн на створення інновацій у пріоритетних напрямах: вибухові речовини; тактичні балістичні ракети; штучний інтелект та зенітні ракетні комплекси для протидії БпЛА. Brave1 сфокусується на 70 технологічних напрямах у дев’яти категоріях — від РЕБ до ракет і безекіпажних катерів. Щоб технології ще швидше потрапляли на фронт, буде скорочено середній час на розгляд заявок удвічі — до півтора місяця. Розробники можуть отримати від 500 тис. до 8 млн грн, щоб пришвидшити створення технологій для фронту. Окремий фокус буде зроблено на розробки зі штучним інтелектом (розпізнавання, навігація без GPS) та ракети різної дальності.

"І це лише невелика частина державної підтримки. Є програма пільгових кредитів, програма компенсацій, податкові та регуляторні пільги", — повідомив Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що на завдання президента Зеленського Міноборони та Мінцифри створюють "єдину екосистему підтримки, щоб кожна інновація швидше ставала силою на фронті".

Про Brave1

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.).

Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.

Нагадаємо, платформа Brave1 отримала 45 заявок від іноземних компаній на участь у програмі "Test in Ukraine".