Brave1 запускає нові гранти: до кінця року Україна спрямує на оборонні розробки майже 3 млрд гривень
Оборонний кластер Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
На заході "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаль розповіли про оновлення програми Brave1.
Ключові оновлення Brave1
У рамках масштабування технологічних виробництв Brave1 запускає нові інструменти підтримки:
- Буде виділено до 150 млн грн на створення інновацій у пріоритетних напрямах: вибухові речовини; тактичні балістичні ракети; штучний інтелект та зенітні ракетні комплекси для протидії БпЛА.
- Brave1 сфокусується на 70 технологічних напрямах у дев’яти категоріях — від РЕБ до ракет і безекіпажних катерів. Щоб технології ще швидше потрапляли на фронт, буде скорочено середній час на розгляд заявок удвічі — до півтора місяця. Розробники можуть отримати від 500 тис. до 8 млн грн, щоб пришвидшити створення технологій для фронту.
- Окремий фокус буде зроблено на розробки зі штучним інтелектом (розпізнавання, навігація без GPS) та ракети різної дальності.
"І це лише невелика частина державної підтримки. Є програма пільгових кредитів, програма компенсацій, податкові та регуляторні пільги", — повідомив Денис Шмигаль.
Він також зазначив, що на завдання президента Зеленського Міноборони та Мінцифри створюють "єдину екосистему підтримки, щоб кожна інновація швидше ставала силою на фронті".
Про Brave1
Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.).
Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.
Нагадаємо, платформа Brave1 отримала 45 заявок від іноземних компаній на участь у програмі "Test in Ukraine".