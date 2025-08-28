Brave1 запускает новые гранты: до конца года Украина направит на оборонные разработки почти 3 млрд гривен

Оборонный кластер Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в области оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

На мероприятии "Решающие инновации. Следующие шаги Украины в технологической войне" первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмигаль рассказали об обновлении программы Brave1.

Ключевые обновления Brave1

В рамках масштабирования технологических производств Brave1 запускает новые инструменты поддержки:

Будет выделено до 150 млн грн на создание инноваций в приоритетных направлениях: взрывчатые вещества; тактические баллистические ракеты; искусственный интеллект и зенитные ракетные комплексы для противодействия БПЛА. Brave1 сфокусируется на 70 технологических направлениях в девяти категориях – от РЭБ до ракет и безэкипажных катеров. Чтобы технологии еще быстрее попадали на фронт, будет сокращено среднее время на рассмотрение заявок вдвое - до полутора месяцев. Разработчики могут получить от 500 тыс. до 8 млн грн, чтобы ускорить создание технологий для фронта. Отдельный фокус будет сделан на разработке с искусственным интеллектом (распознавание, навигация без GPS) и ракеты разной дальности.

"И это лишь небольшая часть государственной поддержки. Есть программа льготных кредитов, программа компенсаций, налоговые и регуляторные льготы", - сообщил Денис Шмигаль.

Он также отметил, что по заданию президента Зеленского Минобороны и Минцифры создают "единую экосистему поддержки, чтобы каждая инновация быстрее становилась силой на фронте".

О Brave1

Brave1 – государственный кластер оборонных технологий, созданный в 2023 году по инициативе Министерства цифровой трансформации. За два года кластер выдал 600+ грантов более чем на 2,2 млрд грн и стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных разработок. Благодаря этой поддержке уже появились такие технологии, изменяющие ход войны, как окопный РЭБ, дроны -перехватчики, логистические и эвакуационные НРК (накладки- решетки- амеры для защиты населения во время эвакуации от взрывоопасных предметов и других угроз - ред.).

Brave1 не только финансирует, но и оказывает экспертную поддержку, организует тестирование, кодификацию по стандартам НАТО и способствует внедрению технологий в армии. На сегодняшний день в кластер Brave1 входит 2100+ разработчиков defense tech с 4600+ разработками.

Напомним, платформа Brave1 получила 45 заявок от иностранных компаний на участие в программе "Test in Ukraine".