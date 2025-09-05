До 100 млн грн за проривні ШІ-рішення: Brave1 запускає грантовий конкурс для оборонних компаній

Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс для рішень у сфері штучного інтелекту у рамках кластеру Brave1.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що у межах конкурсу виробники можуть отримати до 100 млн грн фінансування.

Що в пріоритеті

Насамперед держава зацікавлена в рішеннях, які значно збільшать автономність місій, а саме:

автономні дрони;

автономні модулі наведення та термальні системи наведення для дронів-перехоплювачів;

ШІ-рішення для перехоплення та нейтралізації КАБ;

середовища симуляцій для навчання та тестування автономних бойових систем з штучним інтелектом.

Для участі в конкурсі виробникам необхідно подати заявку до 9 вересня.

"Більш ніж 200 компаній у Brave1 сьогодні працюють над AI-технологіями, які вже змінюють хід війни. І держава готова підтримати стартапи, які дадуть Україні технологічну перевагу над ворогом», – підкреслив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Зауважимо, у рамках оборонного кластеру Brave1 оголошено нові конкурси для ракетної програми. Виробники отримують гранти на розробку ракет і систем ППО.

Про Brave1

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.).

Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.

Нагадаємо, Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.