Brave1 відкриває нові грантові конкурси для виробників ракет і ЗРК

В Україні запускають нові конкурси Brave1. Виробники отримують гранти на розробку ракет і систем ППО.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Brave1оголосив нові конкурси для ракетної програми

Зазначається, що минулого року держава відкрила приватний ринок виробництва ракет і запустила грантові програми для українських компаній.

Перші результати вже наочно демонструють успіх - компанія Scopa Industries розробила реактивний двигун з автозапуском, що дозволяє ракеті долати відстань до 250 км, наголосив Федоров.

Нові конкурси мають дати черговий поштовх українській ракетній програмі.

Brave1 запускає два нові конкурси:

Тактичні балістичні ракети — український Himars.

Зенітні ракетні комплекси для боротьби з БпЛА.

Це дасть змогу збільшити дальність ударів та надійно захищатися від ворожих дронів. Розробники можуть подавати заявки до 9 вересня, а після перевірки та підписання NDA взяти участь у конкурсі й отримати понад 100 млн грн на свою розробку.

Про Brave1

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.).

Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.

Нагадаємо, платформа Brave1 отримала 45 заявок від іноземних компаній на участь у програмі "Test in Ukraine".