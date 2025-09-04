- Категория
Brave1 открывает новые грантовые конкурсы для производителей ракет и ЗРК
В Украине запускаются новые конкурсы Brave1. Производители получают гранты на разработку ракет и систем ПВО.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Brave1объявил новые конкурсы для ракетной программы
Отмечается, что в прошлом году государство открыло частный рынок производства ракет и запустило грантовые программы для украинских компаний.
Первые результаты уже наглядно демонстрируют успех – компания Scopa Industries разработала реактивный двигатель с автозапуском, позволяющим ракете преодолевать расстояние до 250 км, подчеркнул Федоров.
Новые конкурсы должны дать очередной толчок украинской ракетной программе.
Brave1 запускает два новых конкурса:
- Тактические баллистические ракеты – украинский Himars.
- Зенитные ракетные комплексы для борьбы с БПЛА
Это позволит увеличить дальность ударов и надежно защищаться от вражеских дронов. Разработчики могут подавать заявки до 9 сентября, а после проверки и подписания NDA принять участие в конкурсе и получить более 100 млн. грн. на свою разработку.
О Brave1
Brave1 - государственный кластер оборонных технологий, созданный в 2023 году по инициативе Министерства цифровой трансформации. За два года кластер выдал 600+ грантов более чем на 2,2 млрд грн и стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных разработок. Благодаря этой поддержке уже появились такие технологии, изменяющие ход войны, как окопный РЭБ, дроны -перехватчики, логистические и эвакуационные НРК ( накладки- решетки- к амеры для защиты населения при эвакуации от взрывоопасных предметов и других угроз - ред.).
Brave1 не только финансирует, но и оказывает экспертную поддержку, организует тестирование, кодификацию по стандартам НАТО и способствует внедрению технологий в армии. На сегодняшний день в кластер Brave1 входит 2100+ разработчиков defense tech с 4600+ разработками.
Напомним, латформа Brave1 получила 45 заявок от иностранных компаний на участие в программе Test in Ukraine.