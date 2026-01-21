На заводах Renault будут производить дроны для Украины

Автопроизводитель Renault заключил соглашение с французской оборонной компанией Turgis Gaillard по изготовлению беспилотников для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что Renault будет сотрудничать с Turgis Gaillard и будет производить БПЛА на двух собственных площадках. В то же время компания отказалась уточнять стоимость контракта и какое количество дронов планируется производить.

Контракт на производство дронов заключили после запроса французского правительства в автомобильные и оборонные компании. По информации издания, директор автопроизводителя Фабрис Камболов сказал, что в Renault обратились именно за производственной и промышленной экспертизой.

"Этот проект продолжается и возглавляется Министерством обороны Франции. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства", – сказал Камболов.

Издание также добавляет, что французский автопроизводитель Renault ранее производил оборонное оборудование, среди которого танки, которые использовали во время мировых войн в двадцатом веке. А производству Turgis Gaillard принадлежит БПЛА AAROK, который способен перевозить три тонны груза и лететь более 20 часов.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщал, что один из крупных французских автопроизводителей будет сотрудничать с небольшой оборонной компанией из Франции для создания производственных линий в Украине поизготовлению беспилотников, однако название компании не уточнил.