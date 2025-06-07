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Франция и Украина наладят производство дронов в Украине

дроны, Фрнация
Партнерство предполагает участие крупного французского автопроизводителя / Depositphotos

Франция и Украина ведут начало совместного производства беспилотников на украинской территории. Партнерство предполагает участие крупного французского автопроизводителя, название которого не раскрывают, а также малого или среднего предприятия по оборонной отрасли Франции.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

"Мы начинаем беспрецедентное сотрудничество, в рамках которого будет создана производственная линия для дронов в Украине. Это взаимовыгодная модель", — подчеркнул Лекорню.

Тип беспилотников пока не уточняется, однако министр подтвердил, что они будут предназначены как украинским военным, так и нуждам французской армии. Планируется, что собранные в Украине дроны будут использоваться в учениях французских военных, отражающих боевую реальность современного конфликта.

Украинская армия, в свою очередь, будет делиться практическим опытом боевого применения дронов.

Лекорню также отметил, что привлечение французских работников к производству в Украине не планируется, поскольку украинские специалисты "лучше нас в способности представлять дроны и разрабатывать связанные с ними боевые доктрины".

Согласно планам Киева, до конца 2025 года Украина планирует применять более 4,5 миллиона беспилотников, ныне играющих ключевую роль в уничтожении до 70% вражеской техники на передовой. Французская армия, владеющая лишь несколькими тысячами таких устройств, стремится сократить отставание, в том числе через новое украинско-французское производство.

Добавим, ранее Украина выступила с инициативой использовать доходы от   замороженных активов   РФ для финансирования оборонно-промышленного комплекса Киев предлагает создать совместные предприятия с французскими производителями вооружений в соответствии с актуальными потребностями украинской армии.

Автор:
Татьяна Гойденко