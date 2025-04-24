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Франция пообещала поддержку энергетическому сектору Украины и расширение сотрудничества в атомной отрасли

Министры энергетики Украины и Франции
Министры энергетики Украины и Франции договорились о поддержке/Минэнерго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Министр промышленности и энергетики Французской Республики Марк Ферраччи провели важную двустороннюю встречу, обсудив пути восстановления украинского энергетического сектора и углубления сотрудничества в атомной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Встреча состоялась на полях Саммита Международного энергетического агентства (МЭА), посвященного продолжающемуся в Лондоне будущему энергетической безопасности.

Сообщается, что глава Минэнерго поблагодарил Францию за помощь, оказываемую украинскому энергосектору с первых дней полномасштабного российского вторжения, в частности предоставленное энергетическое оборудование, а также взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество в атомной энергетике, в частности, продолжение реализации текущих проектов по снабжению оборудования для атомных электростанций.

Поддержка Франции

Недавно ДТЭК получил от французского правительства 11 миллионов евро грантовых средств на реализацию проекта первой в Украине цифровой подстанции. Проект стоимостью 15 миллионов евро будет реализован по технологии GE Vernova. Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов евро, из которых 4 миллиона евро – собственные инвестиции компании.

Также Украина и Франция договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения, подписав в Киеве семь соглашений на 51,2 млн. евро. Эти соглашения являются составной частью грантовой программы в 200 млн евро, утвержденной в июне 2024 года.

Грантовое соглашение между Францией и Украиной о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины было подписано 7 июня 2024 года в Париже.

Автор:
Татьяна Бессараб