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Франция инвестирует в украинскую медицину: подписано семь важных соглашений на 51 млн евро
Украина и Франция договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения, подписав в Киеве семь соглашений на 51,2 млн евро. Эти соглашения являются составной частью грантовой программы в 200 млн евро, утвержденной в июне 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Как отметила вице-премьер-министр – министер экономики Украины Юлия Свириденко, в марте было объявлено о 19 проектах, которые получат финансирование, а сегодня были подписаны семь соглашений в сфере здравоохранения. Эти проекты существенно усилят медицинский сектор страны и помогут спасти тысячи жизней.
Соглашения направлены на реализацию следующих медицинских проектов:
- Строительство детского реабилитационного центра на базе Детской областной больницы г. Винница и реконструкция реабилитационного отделения на базе городской больницы г. Ладыжин. (партнер – Ginger International, сумма финансирования – 15 млн евро).
- Обеспечение портативными рентгеновскими аппаратами 75 медицинских учреждений Харькова, Сум, Днепра, Николаева и Одессы (партнер – DMS Imaging, сумма финансирования – 10,98 млн евро);
- Оснащение 58 больниц по всей Украине (включая Николаев, Львов, Ивано-Франковск, Трускавец, Чернигов, Киев, Запорожье, Одессу) возможностями реабилитации после ампутаций с помощью визуальной стимуляции и управления фантомной болью (партнер – Dessintey, сумма финансирования – 8 млн евро);
- Закупка 700 средств механизированной сердечно-легочной реанимации — прежде всего разного типа дефибрилляторы ( 5,92 млн евро);
- Развитие телемедицинских сетей в Одесской, Черниговской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Житомирской областях (партнер – C3Medical, сумма финансирования – 4,35 млн евро);
- Создание сети автономных микроклиник на базе реабилитационных заведений и обучение местных команд (партнер – Schiller Medical, сумма финансирования – 4,1 млн евро );
- Обеспечение 150 систем ультразвуковой диагностики, которые могут использоваться в медицинских учреждениях всех регионов Украины (партнер – Sonoscanner, сумма финансирования – 2,98 млн евро);
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, благодаря новым соглашениям, 150 аппаратов УЗИ будут распределены между медицинскими учреждениями по всей стране, 75 больниц получат портативные рентген-аппараты, 58 заведений смогут проводить качественную реабилитацию после ампутаций, а 700 единиц будут оснащены оборудованием.
Грантовое соглашение с Францией
Грантовое соглашение между Францией и Украиной о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины было подписано 7 июня 2024 года в Париже.
В феврале 2025 года министерша экономики Юлия Свириденко и чрезвычайный посол Франции в Украине Гаэль Весьер подписали Имплементационное соглашение к Грантовому Соглашению, открывшему возможность привлечь 200 миллионов евро грантовой помощи. До 50% этих средств будут направлены на закупку украинских товаров и услуг для проектов восстановления.