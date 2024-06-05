Франция предоставит Украине 650 млн евро в поддержку экономики и инфраструктуры

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию, запланированного на 6 и 7 июня, должно быть подписано два соглашения о поддержке ключевых секторов экономики и критической инфраструктуры на общую сумму 650 миллионов евро.

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Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

Согласно сообщению, Французское агентство развития (AFD) предоставит 400 миллионов евро в виде кредитов и 50 миллионов евро в виде грантов к 2027 году для расширения своей деятельности в Украине. Эти средства будут направлены на поддержку энергетического и транспортного секторов.

Второе соглашение предусматривает создание двустороннего фонда в размере 200 миллионов евро, который будет финансировать проекты с участием компаний с французской долей капитала.

Денежные средства будут направлены на укрепление или замену поврежденной энергетической инфраструктуры, а также на проекты в сферах транспорта, водоснабжения, здравоохранения и сельского хозяйства.

Напомним, визит президента Зеленского во Францию продлится 6 и 7 июня. 6 июня он примет участие в торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, а 7 июня выступит в Национальной ассамблее и проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном.

Французские компании будут производить военную технику в Украине

Франция будет поощрять свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

"Три французских компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими компаниями, в том числе в секторах беспилотников и наземного оборудования, чтобы производить запчасти на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы", - сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Министр не уточнил, о каких оборонных предприятиях идет речь, но намекнул, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.