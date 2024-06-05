Франція надасть Україні 650 млн євро на підтримку економіки та інфраструктури

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції, який запланований на 6 та 7 червня, має бути підписано дві угоди про підтримку ключових секторів економіки та критичної інфраструктури на загальну суму 650 мільйонів євро.

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Про це повідомляє кореспондент "Укрінформ".

Згідно з повідомленням, Французьке агентство розвитку (AFD) надасть 400 мільйонів євро у вигляді кредитів та 50 мільйонів євро у вигляді грантів до 2027 року для розширення своєї діяльності в Україні. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку енергетичного та транспортного секторів.

Друга угода передбачає створення двостороннього фонду обсягом 200 мільйонів євро, який фінансуватиме проєкти за участю компаній з французькою часткою капіталу.

Кошти будуть спрямовані на зміцнення або заміну пошкодженої енергетичної інфраструктури, а також на проєкти у сферах транспорту, водопостачання, охорони здоров'я та сільського господарства.

Нагадаємо, візит президента Зеленського до Франції триватиме 6 та 7 червня. 6 червня він візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, а 7 червня виступить у Національній асамблеї та проведе переговори з президентом Еммануелем Макроном.

Французькі компанії вироблятимуть військову техніку в Україні

Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

"Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема в секторах безпілотників і наземного обладнання, щоб виробляти запчастини на українській землі, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси", - сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Міністр не уточнив, про які оборонні підприємства йде мова, але натякнув, що серед залучених компаній буде виробник танків KNDS, холдингова структура, сформована французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.