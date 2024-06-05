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Економіка
Дата публікації

Франція надасть Україні 650 млн євро на підтримку економіки та інфраструктури

Франція надасть Україні 650 млн євро на підтримку економіки та інфраструктури
Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макронон. Фото: Офіс президента

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції, який запланований на 6 та 7 червня, має бути підписано дві угоди про підтримку ключових секторів економіки та критичної інфраструктури на загальну суму 650 мільйонів євро.

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Про це повідомляє кореспондент "Укрінформ".

Згідно з повідомленням, Французьке агентство розвитку (AFD) надасть 400 мільйонів євро у вигляді кредитів та 50 мільйонів євро у вигляді грантів до 2027 року для розширення своєї діяльності в Україні. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку енергетичного та транспортного секторів.

Друга угода передбачає створення двостороннього фонду обсягом 200 мільйонів євро, який фінансуватиме проєкти за участю компаній з французькою часткою капіталу.

Кошти будуть спрямовані на зміцнення або заміну пошкодженої енергетичної інфраструктури, а також на проєкти у сферах транспорту, водопостачання, охорони здоров'я та сільського господарства.

Нагадаємо, візит президента Зеленського до Франції триватиме 6 та 7 червня. 6 червня він візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, а 7 червня виступить у Національній асамблеї та проведе переговори з президентом Еммануелем Макроном.

Французькі компанії вироблятимуть військову техніку в Україні

Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

"Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема в секторах безпілотників і наземного обладнання, щоб виробляти запчастини на українській землі, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси", - сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Міністр не уточнив, про які оборонні підприємства йде мова, але натякнув, що серед залучених компаній буде виробник танків KNDS, холдингова структура, сформована французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

Автор:
Тетяна Гойденко