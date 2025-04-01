Франція інвестує в українську медицину: підписано сім важливих угод на 51 млн євро

Україна та Франція домовилися про співпрацю у сфері охорони здоров’я, підписавши в Києві сім угод на 51,2 млн євро. Ці угоди є складовою частиною грантової програми на 200 млн євро, затвердженої в червні 2024 року.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як зазначила віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, в березні було оголошено про 19 проєктів, які отримають фінансування, а сьогодні були підписані сім угод у сфері охорони здоров'я. Ці проєкти, загальною вартістю 51 мільйон євро, суттєво посилять медичний сектор країни та допоможуть врятувати тисячі життів.

Укладені угоди спрямовані на реалізацію наступних медичних проєктів:

Будівництво дитячого реабілітаційного центру на базі Дитячої обласної лікарні м.Вінниця, та реконструкція реабілітаційного відділення на базі міської лікарні м.Ладижин. (партнер – Ginger International, сума фінансування – 15 млн євро). Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами 75 медичних закладів Харкова, Сум, Дніпра, Миколаєва та Одеси (партнер – DMS Imaging, сума фінансування – 10,98 млн євро); Оснащення 58 лікарень по всій Україні (включно Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ, Трускавець, Чернігів, Київ, Запоріжжя, Одесу) можливостями реабілітації після ампутацій за допомогою візуальної стимуляції та управління фантомним болем (партнер – Dessintey, сума фінансування – 8 млн євро); Закупівля 700 засобів механізованої серцево-легеневої реанімації — передовсім різного типу дефібрилятори (5,92 млн євро); Розвиток телемедичних мереж в Одеській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Житомирській областях (партнер – C3Medical, сума фінансування – 4,35 млн євро); Створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних закладів та навчання місцевих команд (партнер – Schiller Medical, сума фінансування – 4,1 млн євро); Забезпечення 150 системами ультразвукової діагностики, що можуть використовуватися у медичних закладах усіх регіонів України (партнер – Sonoscanner, сума фінансування – 2,98 млн євро);

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, завдяки новим угодам, 150 апаратів УЗД будуть розподілені між медичними установами по всій країні, 75 лікарень отримають портативні рентген-апарати, 58 закладів зможуть проводити якісну реабілітацію після ампутацій, а 700 одиниць обладнання для серцево-легеневої реанімації допоможуть врятувати життя українців.

Грантова угода з Францією

Грантова угода між Францією та Україною щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України була підписана 7 червня 2024 року у Парижі.

У лютому 2025 року міністерка економіки Юлія Свириденко та надзвичайний посол Франції в Україні Гаель Весьєр підписали Імплементаційну угоду до Грантової Угоди, що відкрила можливість залучити 200 мільйонів євро грантової допомоги. До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення.