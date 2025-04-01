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Франція інвестує в українську медицину: підписано сім важливих угод на 51 млн євро
Україна та Франція домовилися про співпрацю у сфері охорони здоров’я, підписавши в Києві сім угод на 51,2 млн євро. Ці угоди є складовою частиною грантової програми на 200 млн євро, затвердженої в червні 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Як зазначила віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, в березні було оголошено про 19 проєктів, які отримають фінансування, а сьогодні були підписані сім угод у сфері охорони здоров'я. Ці проєкти, загальною вартістю 51 мільйон євро, суттєво посилять медичний сектор країни та допоможуть врятувати тисячі життів.
Укладені угоди спрямовані на реалізацію наступних медичних проєктів:
- Будівництво дитячого реабілітаційного центру на базі Дитячої обласної лікарні м.Вінниця, та реконструкція реабілітаційного відділення на базі міської лікарні м.Ладижин. (партнер – Ginger International, сума фінансування – 15 млн євро).
- Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами 75 медичних закладів Харкова, Сум, Дніпра, Миколаєва та Одеси (партнер – DMS Imaging, сума фінансування – 10,98 млн євро);
- Оснащення 58 лікарень по всій Україні (включно Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ, Трускавець, Чернігів, Київ, Запоріжжя, Одесу) можливостями реабілітації після ампутацій за допомогою візуальної стимуляції та управління фантомним болем (партнер – Dessintey, сума фінансування – 8 млн євро);
- Закупівля 700 засобів механізованої серцево-легеневої реанімації — передовсім різного типу дефібрилятори (5,92 млн євро);
- Розвиток телемедичних мереж в Одеській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Житомирській областях (партнер – C3Medical, сума фінансування – 4,35 млн євро);
- Створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних закладів та навчання місцевих команд (партнер – Schiller Medical, сума фінансування – 4,1 млн євро);
- Забезпечення 150 системами ультразвукової діагностики, що можуть використовуватися у медичних закладах усіх регіонів України (партнер – Sonoscanner, сума фінансування – 2,98 млн євро);
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, завдяки новим угодам, 150 апаратів УЗД будуть розподілені між медичними установами по всій країні, 75 лікарень отримають портативні рентген-апарати, 58 закладів зможуть проводити якісну реабілітацію після ампутацій, а 700 одиниць обладнання для серцево-легеневої реанімації допоможуть врятувати життя українців.
Грантова угода з Францією
Грантова угода між Францією та Україною щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України була підписана 7 червня 2024 року у Парижі.
У лютому 2025 року міністерка економіки Юлія Свириденко та надзвичайний посол Франції в Україні Гаель Весьєр підписали Імплементаційну угоду до Грантової Угоди, що відкрила можливість залучити 200 мільйонів євро грантової допомоги. До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення.