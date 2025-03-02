Украина предложила Франции производить оружие за счет замороженных активов РФ на развитие оборонной промышленности

Украина выступила с инициативой использовать доходы от замороженных активов РФ для финансирования оборонно-промышленного комплекса. Киев предлагает создать совместные предприятия с французскими производителями вооружений в соответствии с актуальными потребностями украинской армии.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев во время встречи со специальным представителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном, сообщает Минобороны.

Сергей Боев подчеркнул, что ключевыми приоритетами для Украины остаются системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты-перехватчики, тяжелая бронетехника и боеприпасы.

"Помимо инвестиций и развития производства Украина заинтересована и в покупке готового вооружения. Потребности остаются значительными, ситуация на фронте динамичная, поэтому нуждаемся в быстрых решениях", — отметил замминистра.

В ходе встречи также обсуждалась ситуация на фронте и военных планах России. Боев подчеркнул, что Россия не намерена прекращать войну и продолжает наращивать свои военные возможности, в том числе за счет мобилизации и развития оборонной промышленности.

"Для нас важно продолжение поддержки от партнеров и готовность ее наращивать. Украина должна быть сильной на поле боя – это важное для достижения устойчивого мира", – подытожил он.

Напомним, международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года планирует совершить второй платеж в Европейский фонд для Украины на сумму около 2 млрд евро. Это денежные средства, полученные как процентный доход от замороженных российских активов.

Ранее, в июле 2024 года, Euroclear уже совершил первый платеж в размере 1,55 млрд евро за первое полугодие. Помимо перевода средств в фонд Украины, Euroclear также уплатит 1,7 млрд евро налогов в Бельгию с полученной прибыли.

Следует отметить, что в марте 2024 года Европейская комиссия наконец-то предложила использовать 90 процентов доходов от хранящихся в Европе замороженных российских активов на закупку оружия для Киева. По данным исполнительной власти ЕС, это составляет от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.