Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,13

EUR

43,49

--0,13

Готівковий курс:

USD

42,00

41,75

EUR

44,00

43,60

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна запропонувала Франції виробляти зброю за рахунок заморожених активів РФ на розвиток оборонної промисловості

Україна запропонувала Франції виробляти зброю за рахунок заморожених активів РФ на розвиток оборонної промисловості
Фото: Міноборони

Україна виступила з ініціативою використовувати прибутки від заморожених активів РФ для фінансування оборонно-промислового комплексу. Київ пропонує створити спільні підприємства з французькими виробниками озброєнь відповідно до актуальних потреб української армії.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час зустрічі зі спеціальним представником президента Франції з питань допомоги та відбудови України П’єром Ельброном, повідомляє Міноборони.

Сергій Боєв наголосив, що ключовими пріоритетами для України залишаються системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети-перехоплювачі, важка бронетехніка та боєприпаси.

"Окрім інвестицій та розвитку виробництва, Україна зацікавлена й в купівлі готового озброєння. Потреби залишаються значними, ситуація на фронті динамічна, тому потребуємо швидких рішень", – зазначив заступник міністра.

Під час зустрічі також обговорювалася ситуація на фронті та військові плани Росії. Боєв підкреслив, що Росія не має наміру припиняти війну і продовжує нарощувати свої військові спроможності, зокрема за рахунок мобілізації та розвитку оборонної промисловості.

"Для нас важливе продовження підтримки від партнерів та готовність її нарощувати. Україна має бути сильною на полі бою – це важливого для досягнення сталого миру", – підсумував він.

Нагадаємо, міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до Європейського фонду для України на суму близько 2 млрд євро. Це кошти, отримані як відсотковий дохід від заморожених російських активів.

Раніше, у липні 2024 року, Euroclear вже здійснив перший платіж у розмірі 1,55 млрд євро за перше півріччя. Окрім переказу коштів до фонду України, Euroclear також сплатить 1,7 млрд євро податків до Бельгії з отриманого прибутку.

Слід зазначити, що у березні 2024 року Європейська комісія нарешті запропонувала використати 90 відсотків доходів від заморожених російських активів, які зберігаються в Європі, на закупівлю зброї для Києва. За даними виконавчої влади ЄС, це становить від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.

Автор:
Тетяна Гойденко