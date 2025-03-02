Україна запропонувала Франції виробляти зброю за рахунок заморожених активів РФ на розвиток оборонної промисловості

Україна виступила з ініціативою використовувати прибутки від заморожених активів РФ для фінансування оборонно-промислового комплексу. Київ пропонує створити спільні підприємства з французькими виробниками озброєнь відповідно до актуальних потреб української армії.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час зустрічі зі спеціальним представником президента Франції з питань допомоги та відбудови України П’єром Ельброном, повідомляє Міноборони.

Сергій Боєв наголосив, що ключовими пріоритетами для України залишаються системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети-перехоплювачі, важка бронетехніка та боєприпаси.

"Окрім інвестицій та розвитку виробництва, Україна зацікавлена й в купівлі готового озброєння. Потреби залишаються значними, ситуація на фронті динамічна, тому потребуємо швидких рішень", – зазначив заступник міністра.

Під час зустрічі також обговорювалася ситуація на фронті та військові плани Росії. Боєв підкреслив, що Росія не має наміру припиняти війну і продовжує нарощувати свої військові спроможності, зокрема за рахунок мобілізації та розвитку оборонної промисловості.

"Для нас важливе продовження підтримки від партнерів та готовність її нарощувати. Україна має бути сильною на полі бою – це важливого для досягнення сталого миру", – підсумував він.

Нагадаємо, міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до Європейського фонду для України на суму близько 2 млрд євро. Це кошти, отримані як відсотковий дохід від заморожених російських активів.

Раніше, у липні 2024 року, Euroclear вже здійснив перший платіж у розмірі 1,55 млрд євро за перше півріччя. Окрім переказу коштів до фонду України, Euroclear також сплатить 1,7 млрд євро податків до Бельгії з отриманого прибутку.

Слід зазначити, що у березні 2024 року Європейська комісія нарешті запропонувала використати 90 відсотків доходів від заморожених російських активів, які зберігаються в Європі, на закупівлю зброї для Києва. За даними виконавчої влади ЄС, це становить від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.