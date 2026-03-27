Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Google запускает обновление Translate с поддержкой Gemini

Google запускает обновление Translate / Freepik

Google начала внедрение искусственного интеллекта Gemini в свои переводные сервисы, в частности в приложение Google Translate и поиск. Обновление направлено на повышение точности и естественности переводов, особенно в случаях с многозначными фразами, идиомами и сленгом.

По данным компании, Gemini будет анализировать контекст высказываний вместо буквального перевода, что должно улучшить воспроизведение нюансов языка, включая местные выражения и стилистику речи.

Обновление начнется с 26 марта в веб-версии Google Translate и в приложении для iOS. Новая система будет поддерживать английский и около 20 других языков, среди которых испанский, хинди, китайский, немецкий и японский.

Отдельно Google представила бета-функцию перевода в реальном времени через наушники. Она позволяет вести разговор с мгновенным переводом, сохраняя интонацию, акцент и темп речи собеседников для более естественной коммуникации.

Функцию можно активировать через приложение Google Translate, подключив любые наушники и выбрав режим Live Translate. Теперь она доступна только пользователям Android, а запуск на iOS ожидается ориентировочно в 2026 году.

Ранее Google анонсировала новую функцию в сервисе Google Maps. Этот инструмент позволяет пользователям взаимодействовать с картографическим сервисом в формате чат-бота.

Автор:
Татьяна Гойденко