Google запускает обновление Translate с поддержкой Gemini

Google начала внедрение искусственного интеллекта Gemini в свои переводные сервисы, в частности в приложение Google Translate и поиск. Обновление направлено на повышение точности и естественности переводов, особенно в случаях с многозначными фразами, идиомами и сленгом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на MacRumors .

По данным компании, Gemini будет анализировать контекст высказываний вместо буквального перевода, что должно улучшить воспроизведение нюансов языка, включая местные выражения и стилистику речи.

Обновление начнется с 26 марта в веб-версии Google Translate и в приложении для iOS. Новая система будет поддерживать английский и около 20 других языков, среди которых испанский, хинди, китайский, немецкий и японский.

Отдельно Google представила бета-функцию перевода в реальном времени через наушники. Она позволяет вести разговор с мгновенным переводом, сохраняя интонацию, акцент и темп речи собеседников для более естественной коммуникации.

Функцию можно активировать через приложение Google Translate, подключив любые наушники и выбрав режим Live Translate. Теперь она доступна только пользователям Android, а запуск на iOS ожидается ориентировочно в 2026 году.

Ранее Google анонсировала новую функцию в сервисе Google Maps. Этот инструмент позволяет пользователям взаимодействовать с картографическим сервисом в формате чат-бота.