"Спросите у Maps": карты Google предлагают поиск в чате с функцией искусственного интеллекта
Компания Alphabet Inc. анонсировала масштабно обновление сервиса Google Maps, добавив функцию "Спросите у Maps". Этот инструмент позволяет пользователям взаимодействовать с картографическим сервисом в формате чат-бота.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .
Система способна обрабатывать устные и письменные запросы, совмещая знания о географических объектах с личной историей поиска и предпочтениями человека.
Внедрение этой технологии является частью общей стратегии Google по интеграции искусственного интеллекта Gemini в линейку своих продуктов.
Возможности персонализированного поиска
Новая функция Ask Maps анализирует базу данных, содержащую более 300 миллионов мест и отзывы от 500 миллионов участников сообщества. Это позволяет сервису предоставлять индивидуальные ответы, адаптированные к конкретному пользователю.
Например, система может самостоятельно предлагать заведения по веганскому меню, основываясь на предыдущих сохраненных местах или поисковых запросах, даже если пользователь не указал это ограничение непосредственно в текущем чате.
Обновления для водителей и навигация
Кроме разговорного интерфейса, разработчики представили инструмент под названием "Имерсивная навигация". Эта функция обеспечивает полное трехмерное изображение дороги и предлагает альтернативные маршруты с учетом пробок в режиме реального времени.
Обновление также помогает водителям на конечных этапах поездки, предоставляя рекомендации по парковке и указывая точное расположение входов в здания.
Технология поддерживается на устройствах Android, iOS, а также в системах CarPlay и Android Auto.
Доступность и конкуренция на рынке
Функция Ask Maps стала доступна для пользователей в США и Индии с четверга, в то время как в других регионах ее запуск планируется в ближайшие месяцы.
По мнению экспертов, такие радикальные изменения в Google Maps за последние десять лет обусловлены ростом конкуренции со стороны Apple, значительно усилившей инвестиции в собственные навигационные решения.
Google стремится сохранить лидерство, превращая поиск географической информации в простой разговор с цифровым помощником.
