Запланована подія 2

Новости
"Спросите у Maps": карты Google предлагают поиск в чате с функцией искусственного интеллекта

Google Maps
Google изменяет формат карт

Компания Alphabet Inc. анонсировала масштабно обновление сервиса Google Maps, добавив функцию "Спросите у Maps". Этот инструмент позволяет пользователям взаимодействовать с картографическим сервисом в формате чат-бота.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Система способна обрабатывать устные и письменные запросы, совмещая знания о географических объектах с личной историей поиска и предпочтениями человека.

Внедрение этой технологии является частью общей стратегии Google по интеграции искусственного интеллекта Gemini в линейку своих продуктов.

Возможности персонализированного поиска

Новая функция Ask Maps анализирует базу данных, содержащую более 300 миллионов мест и отзывы от 500 миллионов участников сообщества. Это позволяет сервису предоставлять индивидуальные ответы, адаптированные к конкретному пользователю.

Например, система может самостоятельно предлагать заведения по веганскому меню, основываясь на предыдущих сохраненных местах или поисковых запросах, даже если пользователь не указал это ограничение непосредственно в текущем чате.

Обновления для водителей и навигация

Кроме разговорного интерфейса, разработчики представили инструмент под названием "Имерсивная навигация". Эта функция обеспечивает полное трехмерное изображение дороги и предлагает альтернативные маршруты с учетом пробок в режиме реального времени.

Обновление также помогает водителям на конечных этапах поездки, предоставляя рекомендации по парковке и указывая точное расположение входов в здания.

Технология поддерживается на устройствах Android, iOS, а также в системах CarPlay и Android Auto.

Доступность и конкуренция на рынке

Функция Ask Maps стала доступна для пользователей в США и Индии с четверга, в то время как в других регионах ее запуск планируется в ближайшие месяцы.

По мнению экспертов, такие радикальные изменения в Google Maps за последние десять лет обусловлены ростом конкуренции со стороны Apple, значительно усилившей инвестиции в собственные навигационные решения.

Google стремится сохранить лидерство, превращая поиск географической информации в простой разговор с цифровым помощником.

Ранее Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей за 2025 год и определил ключевые темы, персоналии и события, наиболее интересовавшие украинцев в течение года.

Напомним, украинские стартапы привлекли более $60 млн финансирования благодаря Google. С начала полномасштабного вторжения Фонд поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) выделил 15 миллионов долларов для 156 стартапов. Совокупно эти компании привлекли более 60 миллионов долларов дальнейшего финансирования и увеличили доходы примерно на 100%.

Автор:
Татьяна Бессараб