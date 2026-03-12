Запланована подія 2

“Запитайте в Maps”: карти Google пропонують пошук у чаті з функцією штучного інтелекту

Google Maps
Google змінює формат карт

Компанія Alphabet Inc. анонсувала масштабно оновлення сервісу Google Maps, додавши функцію “Запитайте в Maps”.  Цей інструмент дозволяє користувачам взаємодіяти з картографічним сервісом у форматі чат-бота. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Система здатна обробляти усні та письмові запити, поєднуючи знання про географічні об'єкти з особистою історією пошуку та вподобаннями людини.

Впровадження цієї технології є частиною загальної стратегії Google щодо інтеграції штучного інтелекту Gemini у лінійку своїх продуктів.

Можливості персоналізованого пошуку

Нова функція Ask Maps аналізує базу даних, що містить понад 300 мільйонів місць та відгуки від 500 мільйонів учасників спільноти. Це дозволяє сервісу надавати індивідуальні відповіді, адаптовані до конкретного користувача.

Наприклад, система може самостійно пропонувати заклади з веганським меню, ґрунтуючись на попередніх збережених місцях або пошукових запитах, навіть якщо користувач не вказав це обмеження безпосередньо в поточному чаті.

Оновлення для водіїв та навігація

Окрім розмовного інтерфейсу, розробники представили інструмент під назвою "Імерсивна навігація". Ця функція забезпечує повне тривимірне зображення дороги та пропонує альтернативні маршрути з урахуванням заторів у режимі реального часу.

Оновлення також допомагає водіям на кінцевих етапах поїздки, надаючи рекомендації щодо паркування та вказуючи точне розташування входів до будівель.

Технологія підтримується на пристроях Android, iOS, а також у системах CarPlay та Android Auto.

Доступність та конкуренція на ринку

Функція Ask Maps стала доступною для користувачів у США та Індії з четверга, тоді як в інших регіонах її запуск планується найближчими місяцями.

На думку експертів, такі радикальні зміни у Google Maps за останні десять років зумовлені зростанням конкуренції з боку Apple, яка значно посилила інвестиції у власні навігаційні рішення.

Google прагне зберегти лідерство, перетворюючи пошук географічної інформації на просту розмову з цифровим помічником.

Раніше Google опублікував рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів за 2025 рік та визначив ключові теми, персоналії та події, що найбільше цікавили українців протягом року.

Нагадаємо, українські стартапи залучили понад $60 млн фінансування завдяки Google. Від початку повномасштабного вторгнення Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) виділив 15 мільйонів доларів для 156 стартапів. Сукупно ці компанії залучили понад 60 мільйонів доларів подальшого фінансування і збільшили свої доходи приблизно на 100%.

Автор:
Тетяна Бесараб