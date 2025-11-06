Українські стартапи залучили понад $60 млн фінансування завдяки Google

У рамках Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонд підтримки Google для стартапів в Україні - 156 стартапів отримали 15 мільйонів доларів США. Сукупно ці компанії залучили понад 60 мільйонів доларів США подальшого фінансування, збільшили свої доходи приблизно на 100%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія Google.

Зазначається, що другий Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, який діяв протягом 2024–2025 років, завершився.

У березні 2022 року запустили перший Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, – який надав 58 українським стартапам фінансову допомогу на загальну суму 5 мільйонів доларів США.

У 2024 році було оголошено про запуск другого Фонду підтримки Google для стартапів в Україні. Цього разу компанія подвоїла зобов’язання до 10 мільйонів доларів.

Загальний внесок компанії становив 15 мільйонів доларів США для 156 стартапів. Сукупно ці компанії залучили понад 60 мільйонів доларів США подальшого фінансування, збільшили свої доходи приблизно на 100% та створили понад 500 нових робочих місць.

Від виживання до ШІ та Deep Tech

Зазначається, що з-поміж понад 1700 заявок було проведено більше ніж 300 співбесід та відібрано 98 стартапів у 4 когорти для участі у другій програмі Фонду. Кожен отримав до 100 000 доларів фінансування, важливу менторську підтримку та до 350 000 доларів у вигляді кредитів Google Cloud.

Стартапи зосередилися на інноваціях у сферах безпеки, протидії дезінформації, охорони здоров'я та передових технологій розмінування. Значний акцент також було зроблено на штучному інтелекті.

Яскравим прикладом є Deus Robotics– компанія, що трансформує складські операції за допомогою платформи ШІ, що керує роботами від будь-якого виробника. Deus Robotics, яка спочатку була робототехнічною компанією, рішуче перейшла на розробку програмного забезпечення на основі ШІ, що перетворює розрізнені складські системи на єдину інтелектуальну мережу. Їхня система вже забезпечила зростання ефективності до 300% для великих логістичних компаній.

На сьогодні учасники другого фонду залучили 19 мільйонів доларів подальшого фінансування та найняли понад 300 нових співробітників.

Вплив уже очевидний: такі компанії, як FinmapтаUspacy, виходять на нові ринки. Інші, як WareflowтаBazaIT, використовують ШІ для створення економічних можливостей. Не забарилося й світове визнання: засновники Legal Nodesбули включені до списку Forbes Europe «30 до 30», а Haiqu був названий виданням Sifted однією з 11 найбільш перспективних квантових компаній Європи.

Однак, вплив Фонду виходить за межі фінансування. Йдеться про пряму інтеграцію з технологіями Google та силу спільноти. Як пояснила команда LetsData, стартапу, що протидіє дезінформації, участь в програмі допомогло їм залучити 1,6 млн доларів інвестицій та укласти угоди з ключовими клієнтами.

Платформа ментального здоров'я Clearly є однією з найбільш яскравих історій успіху програми, демонструючи масштабне зростання завдяки інтеграції деяких з найпередовіших технологій Google. Сьогодні щомісячний дохід компанії перевищує 600 тисяч доларів, при цьому зростання сягає понад 50% щомісяця.



