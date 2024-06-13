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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Український стартап Rozmova отримає $100 тисяч від Google для виходу на ринки Іспанії та Латинської Америки

Український стартап Rozmova отримає $100 тисяч від Google для виходу на ринки Іспанії та Латинської Америки
Український стартап Rozmova отримає $100 тисяч від Google. Фото: скріншот із сайту стартапу

Український стартап у сфері психології Rozmova (міжнародна назва Clearly) отримав фінансування від Google через ініціативу Google for Startups Ukraine Support Fund.

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Про це компанія повідомила DOU.

Google надасть стартапу $100 тисяч фінансування, доступ до Google Cloud та практичну менторську підтримку з боку корпорації. Ці ресурси допоможуть Rozmova розширити присутність на закордонних ринках та покращити сервіс за допомогою штучного інтелекту.

"Допомагаємо розвивати технологічні стартапи, засновані в Україні. Окрім $100 тисяч фінансування, відібрані команди отримають доступ до Google Cloud, а також практичне наставництво, продуктову й технічну підтримку від корпорації", — зазначили у Google.

Наразі компанія вже працює в Польщі і планує вихід на ринки Іспанії та Латинської Америки. За весь час існування стартап залучив $500 тисяч інвестицій і оцінює свою вартість у $8 мільйонів.

Фото 2 — Український стартап Rozmova отримає $100 тисяч від Google для виходу на ринки Іспанії та Латинської Америки

Розмова також оголосила про відкриті вакансії, зокрема на посади QA Engineer, BI Analyst та Recruiter/People Care Manager. Зацікавлені кандидати можуть надсилати свої резюме на пошту: [email protected].

Окрім Clearly, Google відібрав ще кілька стартапів:

  • Ailand Systems - розумні автономні дрони для виявлення мін.
  • BazaIT - рішення для найму працівників все-в-одному для технологічних компаній. 
  • Carbominer - український кліматичний стартап, який розробив нову технологію зі вловлення CO₂ з відкритого повітря.
  • Eddy - комплексний цифровий простір для потреб вчителів, батьків та учнів.
  • Eventmate -  додаток “все-в-одному”, що дозволяє організаторам подій залучати свою аудиторію та будувати спільноту за допомогою популярних месенджерів. 
  • Natively - просте перетворення будь-якого веб-сайту на застосунки для iOS/Android.  
  • Spendbase - платформа для оптимізації витрат компаній на створення програмного забезпечення, хмарні технології та корпоративні картки.
  • Uspacy - єдиний цифровий  робочий простір для малого і середнього бізнесу, що спрощує комунікацію, співпрацю та CRM.

Про стартап

Rozmova (Clearly) — це платформа, що поєднує психотерапевтів з клієнтами онлайн та офлайн. Засновники стартапу, Дмитро Мараховський та Дмитро Коваленко, запустили продукт за два тижні до початку повномасштабного вторгнення.

Автор:
Тетяна Гойденко