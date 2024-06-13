Украинский стартап Rozmova получит $100 тысяч от Google для выхода на рынки Испании и Латинской Америки

Украинский стартап в сфере психологии Rozmova (международное название Clearly) получил финансирование от Google по инициативе Google for Startups Ukraine Support Fund.

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Об этом компания сообщила DOU.

Google предоставит стартапу $100 тысяч финансирования, доступ к Google Cloud и практическую менторскую поддержку со стороны корпорации. Эти ресурсы помогут Rozmova расширить присутствие на зарубежных рынках и улучшить обслуживание с помощью искусственного интеллекта.

"Помогаем развивать технологические стартапы, основанные в Украине. Кроме $100 тысяч финансирования отобранные команды получат доступ к Google Cloud, а также практическое наставничество, продуктовую и техническую поддержку от корпорации", — отметили в Google.

В настоящее время компания уже работает в Польше и планирует выход на рынки Испании и Латинской Америки. За все время существования стартап привлек $500 тысяч инвестиций и оценивает свою стоимость в $8 миллионов.

Разговор также объявил об открытых вакансиях, в том числе на должности QA Engineer, BI Analyst и Recruiter/People Care Manager. Заинтересованные кандидаты могут отправлять свои резюме на почту: [email protected].

Кроме Clearly, Google отобрал еще несколько стартапов:

Ailand Systems - умные автономные дроны для обнаружения мин.

BazaIT - решение по найму работников все-в-одном для технологических компаний.

Carbominer - украинский климатический стартап, разработавший новую технологию по улавливанию CO₂ из открытого воздуха.

Eddy - комплексное цифровое пространство для нужд учителей, родителей и учащихся.

Eventmate - приложение все-в-одном, позволяющее организаторам событий привлекать свою аудиторию и строить сообщество с помощью популярных мессенджеров.

Natively - простое преобразование любого веб-сайта в приложения для iOS/Android.

Spendbase - платформа для оптимизации расходов компаний на создание программного обеспечения, облачные технологии и корпоративные карты.

Uspacy - единое цифровое рабочее пространство для малого и среднего бизнеса, упрощающего коммуникацию, сотрудничество и CRM.

О стартапе

Rozmova (Clearly) – это платформа, сочетающая психотерапевтов с клиентами онлайн и офлайн. Основатели стартапа Дмитрий Мараховский и Дмитрий Коваленко запустили продукт за две недели до начала полномасштабного вторжения.