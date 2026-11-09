Україна зможе запустити авіасполучення навіть під час війни

В Україні розглядають можливість відновлення роботи аеропортів ще до завершення повномасштабної війни та працюють над підготовкою до відновлення цивільного авіасполучення.

Як пише Dilo, про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.

"Ми точно працюємо над тим, щоб такі можливості були. Або під час повномасштабного вторгнення, або вже після, але ми маємо бути готові у конкретний момент запустити цивільну авіацію", - заявив Деркач.

Він додав, що Україна розраховує на власні авіакомпанії, які нині працюють і базуються за кордоном, для відновлення цивільних польотів з українських аеропортів.

Зазначимо, що розмови про запуск повітряного сполучення ще до закінчення війни ходять уже давно. Але досі далі слів справа не йшла через постійні повітряні тривоги та небезпеку перебування в повітрі для цивільних бортів.

При цьому у державному бюджеті закладені кошти на підтримку функціонування аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру.

Відкриття неба України

Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Цивільні польоти в Україні відновлять одразу після зниження воєнних ризиків. Профільні служби вже напрацювали план дій, який дозволить запустити роботу головних летовищ країни за добу.

Влітку уряд затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр для підготовки відновлення авіасполучення.

Серед пріоритетів: