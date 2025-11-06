Украинские стартапы привлекли более $60 млн финансирования благодаря Google

В рамках Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонд поддержки Google для стартапов в Украине – 156 стартапов получили 15 миллионов долларов США. Совокупно эти компании привлекли более 60 миллионов долларов США дальнейшего финансирования, увеличив свои доходы примерно на 100%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания Google.

Отмечается, что второй Фонд поддержки Google для стартапов в Украине, действовавший в течение 2024-2025 годов, завершился.

В марте 2022 года запустили первый Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонд поддержки Google для стартапов в Украине – предоставивший 58 украинским стартапам финансовую помощь на общую сумму 5 миллионов долларов США.

В 2024 году было объявлено о запуске второго Фонда поддержки Google для стартапов в Украине. В этот раз компания удвоила обязательство до 10 миллионов долларов.

Общий вклад компании составил 15 миллионов долларов США для 156 стартапов. Совокупно эти компании привлекли более 60 миллионов долларов США дальнейшего финансирования, увеличили свои доходы примерно на 100% и создали более 500 рабочих мест.

От выживания до ШИ и Deep Tech

Отмечается, что из более чем 1700 заявок было проведено более 300 собеседований и отобрано 98 стартапов. в 4 когорты для участия во второй программе Фонда. Каждый получил до 100 000 долларов финансирования, важную менторскую поддержку и до 350 000 долларов в виде кредитов Google Cloud.

Стартапы сосредоточились на инновациях в области безопасности, противодействия дезинформации, здравоохранения и передовых технологий разминирования. Значительный упор также был сделан на искусственном интеллекте.

Ярким примером является Deus Robotics – компания, трансформирующая складские операции с помощью платформы ИИ, управляющей работами от любого производителя. Deus Robotics, первоначально являвшаяся робототехнической компанией, решительно перешла на разработку программного обеспечения на основе ИИ, превращающего разрозненные складские системы в единую интеллектуальную сеть. Их система уже обеспечила рост эффективности до 300% для крупных логистических компаний.

На сегодняшний день участники второго фонда привлекли 19 миллионов долларов дальнейшего финансирования и наняли более 300 новых сотрудников.

Влияние уже очевидно: такие компании, как Finmap и Uspacy, выходят на новые рынки. Другие, как Wareflow и BazaIT, используют ИИ для создания экономических возможностей. Не заставило себя ждать и мировое признание: основатели Legal Nodes были включены в список Forbes Europe «30 до 30», а Haiqu был назван изданием Sifted одной из 11 наиболее перспективных квантовых компаний Европы.

Однако влияние Фонда выходит за пределы финансирования. Речь идет о прямой интеграции с технологиями Google и силе сообщества. Как пояснила команда LetsData, противодействующему дезинформации стартапу участие в программе помогло им привлечь 1,6 млн долларов инвестиций и заключить соглашения с ключевыми клиентами.

Платформа ментального здоровья Clearly является одной из наиболее ярких историй успеха приложения, демонстрируя масштабный рост благодаря интеграции некоторых из самых передовых технологий Google. Сегодня ежемесячный доход компании превышает 600 тысяч долларов, при этом рост составляет более 50% ежемесячно.



