Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,00

41,90

EUR

48,90

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине стартует акселератор Open Data Unbroken 2.0: победитель получит 650 000 грн

ноутбуки, проект
В Украине стартует акселератор Open Data Unbroken 2.0 / Shutterstock

В Украине стартует второй сезон акселератора Open Data Unbroken 2.0, направленный на поддержку стартапов, использующих открытые данные для восстановления страны, повышения прозрачности, экономического роста, создания бизнес-решений и AI-продуктов. Во время обучения участники получат менторскую поддержку и шанс привлечь на развитие проекта до 650 000 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Проект реализуется организацией SocialBoost в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины и ОБСЕ.

Возможности для команд

Это 10-недельная программа, оказывающая командам значительную поддержку. К участию будут отобраны две команды, которые получат:

Каждая команда получит около 500 000 грн на старте, а команда-победитель дополнительно привлечет около 150 000 грн после финального мероприятия Open Data Keynotes. Индивидуальный ментор будет сопровождать команды в течение всей программы. Участники получат воркшопы и консультации с ведущими экспертами.

Финальное мероприятие Open Data Keynotes состоится в Киеве, где команды получат поддержку в коммуникации и профессиональные видеоролики о своих кейсах.

Как попасть в Open Data Unbroken 2.0?

Оценка кандидатов проходит в два этапа:

  1. Подача заявки (первый этап). Команды должны продемонстрировать использование открытых данных в проекте, его техническую подготовленность, потенциальное влияние, возможность масштабирования и соответствие целям программы (восстановление, прозрачность, экономика).
  2. Интервью (второй этап). Десять отобранных команд будут приглашены на интервью, где будут оценены их видение продукта, план реализации, качество использования открытых данных и мотивация команды.

Подавать заявку или номинировать других на участие в Open Data Unbroken 2.0 можно до 14 ноября.

Ранее сообщалось о топ -5 украинских ИИ-стартапов, которые привлекли больше инвестиций после 2022 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук