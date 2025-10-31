В Украине стартует акселератор Open Data Unbroken 2.0: победитель получит 650 000 грн

В Украине стартует второй сезон акселератора Open Data Unbroken 2.0, направленный на поддержку стартапов, использующих открытые данные для восстановления страны, повышения прозрачности, экономического роста, создания бизнес-решений и AI-продуктов. Во время обучения участники получат менторскую поддержку и шанс привлечь на развитие проекта до 650 000 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Проект реализуется организацией SocialBoost в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины и ОБСЕ.

Возможности для команд

Это 10-недельная программа, оказывающая командам значительную поддержку. К участию будут отобраны две команды, которые получат:

Каждая команда получит около 500 000 грн на старте, а команда-победитель дополнительно привлечет около 150 000 грн после финального мероприятия Open Data Keynotes. Индивидуальный ментор будет сопровождать команды в течение всей программы. Участники получат воркшопы и консультации с ведущими экспертами.

Финальное мероприятие Open Data Keynotes состоится в Киеве, где команды получат поддержку в коммуникации и профессиональные видеоролики о своих кейсах.

Как попасть в Open Data Unbroken 2.0?

Оценка кандидатов проходит в два этапа:

Подача заявки (первый этап). Команды должны продемонстрировать использование открытых данных в проекте, его техническую подготовленность, потенциальное влияние, возможность масштабирования и соответствие целям программы (восстановление, прозрачность, экономика). Интервью (второй этап). Десять отобранных команд будут приглашены на интервью, где будут оценены их видение продукта, план реализации, качество использования открытых данных и мотивация команды.

Подавать заявку или номинировать других на участие в Open Data Unbroken 2.0 можно до 14 ноября.

